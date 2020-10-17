هذه النصائح تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

ينتشر سرطان الجهاز الهضمي في الكثير من الدول حول العالم، وهو مصطلح توصف به التغيرات الخبيثة التي تصيب الاعضاء المكونة للجهاز الهضمي، وتتضمن: المريء، المعدة، المرارة ، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة.

ويُقدّر عدد المصابين بسرطان الجهاز الهضميّ سنوياً ما يُقارب 24.000 شخص، من بينهم يموت كل يوم 33 شخصاً، وتجدر الإشارة إلى أنّ سرطان الجهاز الهضميّ يُصيب الرجال والنساء.

وتختلف الأعراض المصاحبة للسرطان باختلاف العضو المتضرر فقد تتضمن انسدادات في القناة الهضمية وقد تؤدي إلى صعوبة في البلع أو التبرز أو نزيف، وغيرها من الاعراض. التشخيص عادة يعتمد على المنظار مع أخذ خزعة من النسيج المشبوه وتحليلها. ويعتمد العلاج وتوقع سير المرض على موقع الورم، نوعه، ودرجة انتشاره.

ورغم انتشاره الواسع عالميا، إلا أنه باتباع بعض النصائح والإرشادات يمكن تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.

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ونصح طبيب الأورام ميخائيل مياسنيانكين المرضى بمراقبة نظامهم الغذائي واستبعاد الوجبات السريعة من النظام الغذائي لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، حسبما ذكرت “القناة الخامسة”.

وقال مياسنيانكين: “الطعام غير الصحي هو الطعام غير المنتظم، الطعام “السريع”، تناول الوجبات السريعة، تناول الأطعمة التي تفتقر إلى البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات”.

وأشار إلى أن تناول الطعام يجب أن يكون بشكل واعٍ ومنهجي، وأوصى بأنه في وقت تناول الطعام يجب أن نكون في جو هادئ لتجنب الإجهاد.

وفقًا له، فقط في ظروف مريحة، سيكون الجسم قادرًا على الحصول على جميع العناصر المفيدة الضرورية من الطعام.