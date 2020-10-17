الارشيف / صحة ورشاقة

توفر لقاح كورونا بـ60 دولاراً في هذه المدينة

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين

لقاح

اعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مدينة جياشينغ بشرق الصين، في بيان، توفر لقاح شركة سينوفاك التجريبي المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الموظفين الأساسيين والفئات الأخرى الأكثر عرضة للإصابة بسعر 60 دولارا تقريبا،واوضح ان جرعتين من اللقاح المرشح الذي يُطلق عليه اسم كورونافاك ستتكلفان 200 يوان (29.75 دولار) لكل جرعة وأن التطعيمات للفئات الرئيسية بمن في ذلك العاملون في المجال الطبي بدأت.

ولم تنشر السلطات الصينية بعد تفاصيل أسعار اللقاحات المحتملة لـ(كوفيد-19)، وفقا لوكالة رويترز.

وجرى تطعيم مئات الآلاف بلقاحات تجريبية في تجارب وصلت إلى المرحلة الأخيرة كجزء من برنامج طارئ للتطعيم بدأ في يوليو/تموز الماضي.

Advertisements

ووصل لقاح سينوفاك التجريبي إلى تجارب المرحلة الأخيرة في البرازيل وإندونيسيا وتركيا، وقالت الشركة إن تحليلا مؤقتا لبيانات تجارب المرحلة الثالثة قد يصدر في تشرين الثاني المقبل على أقرب تقدير.

وكانت شركة بايو فارما المملوكة للدولة في إندونيسيا قد توصلت إلى اتفاق للحصول على 40 مليون جرعة على الأقل من سينوفاك وقالت الأسبوع الماضي إن تكلفة اللقاح ستبلغ نحو 200 ألف روبية (13.60 دولار) للجرعة عندما يصبح متوفرا في إندونيسيا.

وقالت الصين إنه على الرغم من السماح للشركات بتحقيق أرباح معقولة فإن أسعار لقاحات (كوفيد-19) يجب أن تكون قريبة من سعر التكلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توفر لقاح كورونا بـ60 دولاراً في هذه المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا