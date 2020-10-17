بارقة أمل جديدة لمرضى “الإيدز”… علاج جديد له

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين

لا يزال مرض الإيدز يشكل خوفاً لدى العالم إثر تعذر العلماء من وجود علاج نهائي لهذا المرض القاتل الذي يسلب من الجسم قدرته على محاربة ومقاومة الفيروسات، الجراثيم والفطريات من خلال إصابته للجهاز المناعي، فيجعل الجسم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.

وفي مبادرة وبارقة أمل جديدة، أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية، الجمعة، الضوء الأخضر لعلاج بواسطة الحقن لمرض الإيدز، مما يشكل سابقة كفيلة بتغيير حياة ملايين الأشخاص المصابين بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة أو إيجابيي المصل.

ويمكن إعطاء العلاج للمريض مرة كل شهر أو شهرين، بدلاً من تناول حبوب أدوية يومياً لاحتواء المرض.

وأكدت أن هذين المضادين هما “الأولان” اللذان يتبين أن لهما أثرا “طويل الأمد” بواسطة الحقن.

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وشرحت أن “المرضى سيتلقون حقنا عضلية مرة كل شهر أو شهرين بدلا من أقراص الدواء اليومية”.

وينبغي أن تحصل توصية الوكالة بالسماح بتسويق هذا العلاج على موافقة المفوضية الأوروبية لكي يتسنى طرحه في السوق في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

وأوضحت الوكالة أن مزيج الدواءين المضادين للفيروسات القهقرية ريلبيفيرين وكابوتغرافير، والذي سيباع تحت اسمي “ريكامبيز” و”فوكابريا”، يساعد في “منع قدرة الفيروس على التكاثر”.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون مع الإيدز في العالم 38 مليونا عام 2019، بينهم 2,3 مليون في أوروبا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وليس لهذا المرض أي علاج شاف حتى الآن، إلا أن مضادات الفيروسات القهقرية يمكن أن تضبط تطور الفيروس وتساعد في تفادي انتقاله.