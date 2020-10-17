مدينة صينية تعرض لقاح فيروس كورونا على السكان

السبت 17 أكتوبر 2020

ذكرت وسائل إعلام محلية صينية أن مدينة "يي وو" بإقليم شجيانج الصيني تعرض لقاحات ضد كوفيد-19 دون تحديد موعد مسبق على السكان.



وبحسب موقع "ذا بيبر" الإلكتروني كان يتم إعطاء اللقاح أمس الجمعة في مركز الخدمة الصحية بالمدينة.

وأضاف الموقع أن السكان كانوا يدفعون 400 يوان (60 دولارا) مقابل حقنتين من العلاج إلى جانب رسوم إضافية بقيمة 28 يوان.

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ولا تقر أغلب الحكومات المحلية الصينية اللقاحات سوى لحالات الطوارئ أو الأشخاص الذين يحملون موافقة بما في ذلك العاملون في مجال الطب والعاملون في مجال الجمارك والدبلوماسيون وموظفو الشركات الحكومية الذين يحتاجون للعمل في الخارج.

يشار إلى أن تطعيم أفراد من الجمهور العام الذين لا يعتبرون موظفين ضروريين أو لديهم موافقة طارئة يعد تطورا جديدا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وبحسب صحيفة "جلوبال تايمز"، جرى تطوير اللقاح من جانب شركة "سينوفاك بايوتك" الصينية ولم يتم اختباره بشكل كامل أو إقراره رسميا للتسويق.