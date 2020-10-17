هذه المدينة توفر لقاح كورونا للمواطنين بـ60 دولارا

السبت 17 أكتوبر 2020

بدأت مدينة صينية في توفير لقاح شركة سينوفاك التجريبي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) لتطعيم الموظفين الأساسيين والفئات الأخرى الأكثر عرضة للإصابة بسعر 60 دولارا تقريبا، وذلك في إطار برنامج وطني.



وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مدينة جياشينغ بشرق الصين، في بيان، إن جرعتين من اللقاح المرشح الذي يُطلق عليه اسم كورونافاك ستتكلفان 200 يوان (29.75 دولار) لكل جرعة وأن التطعيمات للفئات الرئيسية بمن في ذلك العاملون في المجال الطبي بدأت.

ولم تنشر السلطات الصينية بعد تفاصيل أسعار اللقاحات المحتملة لـ(كوفيد-19)، وفقا لوكالة رويترز.

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وجرى تطعيم مئات الآلاف بلقاحات تجريبية في تجارب وصلت إلى المرحلة الأخيرة كجزء من برنامج طارئ للتطعيم بدأ في يوليو/تموز الماضي.

ووصل لقاح سينوفاك التجريبي إلى تجارب المرحلة الأخيرة في البرازيل وإندونيسيا وتركيا، وقالت الشركة إن تحليلا مؤقتا لبيانات تجارب المرحلة الثالثة قد يصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على أقرب تقدير.

وكانت شركة بايو فارما المملوكة للدولة في إندونيسيا قد توصلت إلى اتفاق للحصول على 40 مليون جرعة على الأقل من سينوفاك وقالت الأسبوع الماضي إن تكلفة اللقاح ستبلغ نحو 200 ألف روبية (13.60 دولار) للجرعة عندما يصبح متوفرا في إندونيسيا.

وقالت الصين إنه على الرغم من السماح للشركات بتحقيق أرباح معقولة فإن أسعار لقاحات (كوفيد-19) يجب أن تكون قريبة من سعر التكلفة.