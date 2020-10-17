شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 8 ملايين إصابة بفيروس كورونا في أمريكا والان مع التفاصيل

السبت 17 أكتوبر 2020 تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عتبة 8 ملايين إصابة بكوفيد-19، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

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