هذه العلامة تدل على اقتراب النوبة القلبية

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 1:44 مساءً

تحدُث النوبة القلبية عندما يكون تدفق الدم إلى القلب مسدودًا. الانسداد في الغالب يكون نتيجة تَراكم الدهون، الكوليسترول ومواد أخرى، والتي تكون لويحة في الشرايين التي تغذي القلب (الشرايين التاجية).

تتكسر اللوَيحة في النهاية وتكوِّن جلطة. تدفق الدم المُتقطع يؤدي إلى تدمير أو إتلاف جزء من عضلة القلب.

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النوبة القلبية، والتي تدعى أيضًا احتشاء عضل القلب، قد تكون مُميتة، ولكنَّ العلاج قد تَحَسن بشكل كبير عبر السنين. من الضروري الاتِّصال برقم 911 أو رقم الطوارئ في بلدك إذا كنتَ تَعتقد أنك تمر بنوبةٍ قلبية.

كشفت طبيبة صينية، أن تغير لون اللسان يمكن أن يشير إلى اقتراب حدوث النوبة القلبية.

ووفقا للطبيبة، التي تعمل في مستشفى الطب الصيني التابع لجامعة قوانغتشو، تيانهوي يوان، يمكن أن تساعد الكائنات الدقيقة الموجودة على اللسان في تشخيص قصور القلب، بحسب ما نقلته “ديلي إكسبرس”.

وأكدت الأخصائية أن “لسان مرضى قصور القلب المزمن يبدو مختلفا تمامًا عن لسان الأشخاص الأصحاء”.

وقالت، إن اللسان الصحي يتميز بلون أحمر شاحب تغطيه طبقة ذات لون أبيض شاحب. أما لدى المرضى الذين يعانون من قصور في القلب، يكون لون اللسان أحمر مغطى بطبقة صفراء، ويتغير مظهره مع تقدم المرض.

في نفس السياق، ووفقا لمركز فلوريدا للأمراض الجلدية وسرطان الجلد، فإن النتوءات التي تسمى عقد أوسلر يمكن أن تشير إلى الإصابة بالتهاب الشغاف، وهي عدوى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.