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فايزر الأمريكية تقترب من ترخيص لقاحها ضد كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 17 أكتوبر 2020

توقعت شركة فايزر الأمريكية العملاقة للأدوية أن تتقدم بطلب ترخيص للاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لكوفيد-19 في أواخر نوفمبر، أي بعد نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من الشهر نفسه.

 

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وأملت الشركة بأن تمضي قدما بطرح اللقاح بعد توافر بيانات السلامة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، وهو ما أدى على الفور الى رفع أسهمها في الأسواق المالية الأميركية بنسبة 2%.

 

وقال رئيس فايزر ومديرها التنفيذي ألبرت بورلا في رسالة مفتوحة "لأكون واضحا، اذا افترضنا أن البيانات جاءت ايجابية، فإن فايزر ستتقدم في وقت قريب بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة بعد تحقيق مرحلة (التأكد من) السلامة في الأسبوع الثالث من نوفمبر".

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