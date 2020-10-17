احترسي من أسباب طفح اللبلاب السام عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 11:47 صباحاً - جدول المحتوى

1.ما هو شكل نبات اللبلاب السام؟

2.لماذا يسبب اللبلاب السام طفحاً جلدياً؟

3.هل طفح اللبلاب السام يعدي؟

4.علامات وأعراض طفح اللبلاب السام على الأطفال

5.علاج طفح اللبلاب السام

6.العلاجات المنزلية لطفح اللبلاب السام

7.منع تفاعل اللبلاب السام

يميل معظم الأطفال إلى الحساسية تجاه نبات اللبلاب السام. إذا لامس طفلك أي جزء من نبات اللبلاب السام، فقد يصاب بطفح جلدي يبدأ بالاحمرار والحكة. يظهر الطفح الجلدي والبثور الصغيرة المملوءة بالسوائل على المنطقة المصابة عندما يكون رد الفعل شديدًا.

التقت الخليج 365 نت بالدكتور عماد زهران استشاري الجلدية، ليناقش في هذا المنشور تأثير اللبلاب السام على الأطفال.

1.ما هو شكل نبات اللبلاب السام؟

طفح جلدي

تم العثور على اللبلاب السام في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، ويقال إنه أحد الأسباب الرئيسية لالتهاب الجلد التماسي. ينمو النبات مثل كرمة أو شجيرة على طول الأرض أو عن طريق تسلق النباتات الأخرى. لا ينمو في ألاسكا وهاواي وبعض أجزاء غرب الولايات المتحدة.

يحتوي النبات على أوراق ثلاثية الأجزاء مميزة كل منها بثلاثة منشورات، وكل نشرة ذات حافة مسننة. سطح الورقة أملس ويتحول إلى اللون الأحمر أثناء الخريف بينما يظل أخضر في المواسم الأخرى. ينتج اللبلاب السام ثمارًا خضراء أو بيضاء اللون أثناء الخريف. يطور هذا النبات أيضًا جذورًا هوائية رقيقة تشبه الشعر، مما قد يساعد في التعرف عليه. من الخطر لمس أي جزء من النبات في أي موسم.

2. لماذا يسبب اللبلاب السام الطفح الجلدي؟

طفح اللبلاب

رد الفعل التحسسي ناتج عن زيت يسمى urushiol الموجود في جميع أنحاء النبات. إذا لامس الجلد أي جزء من النبات أو الأوراق أو الساق أو النسغ النازل من غصين مكسور، فإن اليوروشيول يتم امتصاصه في جلد الطفل. يكتشف الجهاز المناعي الزيت ويحدث استجابة تؤدي إلى رد فعل تحسسي، وهو ما يعرف باسم التهاب الجلد التماسي الناجم عن اليوروشيول.

يمكن أن يختلف الوقت الذي يستغرقه ظهور الطفح الجلدي اعتمادًا على عدة عوامل، بما في ذلك حساسية الطفل تجاه اللبلاب السام وكمية اليوروشيول الممتصة. تظهر الأعراض الأولى عادةً في غضون 24 إلى 48 ساعة بعد ملامسة اللبلاب السام.

3. هل طفح اللبلاب السام يعدي؟

أعراض طفح اللبلاب

لا، طفح اللبلاب السام لا ينتقل من شخص إلى آخر. يظهر الطفح الجلدي فقط على الجلد الذي لامس اليوروشيول. السائل الناتج عن البثور أو الطفح الجلدي المكسور لا ينقل الطفح الجلدي إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ومع ذلك، هناك طرق أخرى يمكن من خلالها أن ينتشر رد فعل حساسية الجلد.

لا يمكن أن ينتشر الطفح الجلدي نفسه إلى أجزاء أخرى من الجسم. ومع ذلك، إذا لم يغسل الطفل يديه بعد لمس اللبلاب السام ولمس أجزاء أخرى من الجسم، فقد ينتشر الزيت ويسبب رد فعل.

إذا لامس حيوانك الأليف نبات اللبلاب السام، ولمس الطفل الحيوان الأليف، فقد يتعرض الطفل للزيت ويصاب برد فعل تحسسي.

الملابس أو الأحذية الملوثة أو الأشياء الأخرى التي لامست النبات يمكن أن تنشر الزيت إلى باقي الجسم والأشخاص الآخرين.

4. علامات وأعراض طفح اللبلاب السام على الأطفال

أسباب طفح اللبلاب

إذا كنت تشكين في وجود طفح جلدي من نبات اللبلاب السام على جلد طفلك، فابحثي عن هذه الأعراض.

احمرار وانتفاخ المنطقة المكشوفة.

حكة شديدة.

نتوءات صغيرة تتحول إلى بثور.

بثور مملوءة بالسائل بترتيبات متعددة تشبه الخطوط.

انفجار بثور.

في غضون أسبوع أو أسبوعين، تتقشر البثور وتتساقط. في الحالات الخفيفة والمتوسطة، يمكن علاج رد الفعل التحسسي هذا بكريمات لا تستلزم وصفة طبية (OTC) لتخفيف التورم والحكة.

متى تأخذين طفلك إلى الطبيب؟

اصطحبي طفلك إلى الطبيب إذا لاحظت علامات الحساسية الشديدة.

ضيق التنفس.

طفح جلدي يصيب الوجه أو العينين أو الأعضاء التناسلية.

ظهور طفح جلدي على عدة أجزاء من الجسم.

خروج صديد من البثور، مما يشير إلى وجود عدوى.

طفح جلدي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

عادة ما تظهر الأعراض الشديدة للحساسية بعد أربعة إلى سبعة أيام من التعرض لليوروشيول.

سيقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي لتشخيص طفح اللبلاب السام؛ قد يستفسرون أيضًا عن أي أعراض أخرى والتاريخ الطبي لطفلك.

Advertisements

5.علاج طفح اللبلاب السام

علاج طفح اللبلاب

بمجرد أن يتلامس طفلك مع الزيت المسبب للحساسية، سيبدأ في اختراق الجلد بسرعة، لذلك يجب الحرص على إزالته من الجلد، في غضون عشر دقائق.

اغسلي المنطقة المصابة جيدًا بصابون لطيف.

انزعي ملابس طفلك لمنع انتشار العدوى من أي بقايا من الزيت.

إذا لمس طفلك أي ملابس، فقومي بإزالة جميع الملابس والأدوات الملوثة.

ضعي كمادة باردة على المنطقة المصابة لتسكين الحكة والتورم.

ضعي مستحضر كالامين أو كريم كورتيكوستيرويد لتخفيف الحكة.

إرشاد طفلك بعدم خدش الطفح الجلدي والبثور .

قد يصف طبيب طفلك كريمات الكورتيكوستيرويد أو المراهم الأخرى المصممة خصيصًا لالتهاب الجلد التماسي الناجم عن اليوروشيول. قد تتطلب البثور المصابة العلاج بالمضادات الحيوية.

6.العلاجات المنزلية لطفح اللبلاب السام

طفح اللبلاب السام

جنبًا إلى جنب مع الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، يمكنك اتباع بعض العلاجات المنزلية الآمنة لتهدئة الحكة. ومع ذلك، لاحظي أن هذه العلاجات تستند إلى أدلة قصصية. لذلك ينصح بتجربتها بعد استشارة الطبيب.

زيت النعناع: يقال إن الاستخدام الموضعي لزيت النعناع يوفر الراحة من البثور المسببة للحكة. تأكدي من أن طفلك ليس لديه حساسية من هذه الزيوت الأساسية.

المنثول: تشير الدراسات إلى أن المنثول بتركيز 1 إلى 3٪ يمكن أن يخفف الحكة.

جل الصبار : استخرجي جل الصبار الطازج وضعيه على الطفح الجلدي، واتركيه لمدة عشر دقائق. يقال إن خصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة تساعد.

دقيق الشوفان: قد يؤدي إعطاء حمامات متكررة مع دقيق الشوفان الغروي إلى تخفيف أعراض طفح اللبلاب السام.

خل التفاح: تم استخدامه بشكل متناقل كعلاج لأعراض اللبلاب السام. خففي بضع قطرات من خل التفاح في الماء وضعيه على الطفح الجلدي واتركيه لمدة عشر دقائق، ثم اشطفيه بالماء.

إذا تسبب أي من العلاجات المنزلية في الألم أو عدم الراحة أو زيادة الحكة، فتوقفي عن استخدامها على الفور. إذا كان لدى طفلك تاريخ من الحساسية، فتجنبي العلاجات المنزلية واستشيري الطبيب.

7. منع تفاعل اللبلاب السام

الوقاية طفح اللبلاب السام

أفضل طريقة للوقاية من طفح اللبلاب السام هي تجنب ملامسة النبات. يمكن أن تكون النصائح الوقائية التالية مفيدة.

ساعدي طفلك على التعرف على نبات اللبلاب السام.

ألبسي دائمًا طفلك قمصانًا طويلة الأكمام وسراويل كاملة أثناء المغامرة بالخروج إلى الغابة.

اغسلي الملابس ومعدات الرحلات بصابون خفيف بعد رحلة إلى الغابة.

إذا كنت تشكين في أن حيوانك الأليف قد لامس النبات، فلا تلمسيه بيديك واغسليه بمجرد وصولك إلى المنزل.

احرصي على عدم حرق النباتات المشبوهة في حديقتك؛ لأن دخان نبات اللبلاب السام يمكن أن يسبب أيضًا رد فعل تحسسي.

ضعي كريمات كتلة اللبلاب التي تحتوي على مركب بنتوكواتام قبل 15 دقيقة من الاتصال المحتمل بالنبات. المستحضرات مع بنتوكواتام متوفرة بدون وصفة طبية. استشيري الطبيب قبل استخدامه في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، لا تقومي بتطبيق بنتوكواتام على طفح اللبلاب السام؛ لأنه لا يعالج الحساسية الموجودة.

يمكن للقليل من الاحتياطات أن يقطع شوطًا طويلاً، لذا تأكدي من تعليم أطفالك حول النبات وعدم لمس النباتات غير المعروفة أثناء اللعب في الحدائق أو المشي في الغابة. تأكدي أيضًا من الإشراف على أطفالك عندما يكونون في الهواء الطلق. أفضل طريقة لتجنب طفح اللبلاب السام هي تجنب ملامسة أي جزء منه.