كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 11:47 صباحاً - كيف تقديرين وزنك الأسبوعي، أثناء الحمل ما مقدار الوزن الذي يجب أن أكسبه أو أخسره أثناء الحمل؟ قد يكون هذا في ذهنك عندما يخبرك طبيب النساء والتوليد الخاص بك بزيادة بعض الوزن أو فقدانه، أثناء الحمل، لذلك أنت بحاجة إلى الحفاظ على الوزن المثالي الموصى به أثناء الحمل؛ لتجنب أي مضاعفات متعلقة بوزن الحمل ،تساعدك حاسبة زيادة الوزن أثناء الحمل من الخليج 365 نت في تتبع زيادة وزنك في كل أسبوع من الحمل، التي كشفت عنها الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والولادة.

الوحدات المترية أثناء الحمل

طول ووزن الحامل

إذا كنت تعانين من نقص الوزن أو غير قادرة على اكتساب الوزن المطلوب، فقد يؤثر ذلك على صحة الطفل ويؤدي إلى الولادة المبكرة. وإذا كنت تعانين من زيادة الوزن أو السمنة أو زيادة الوزن بشكل مفرط، فسيؤثر ذلك عليك وعلى الطفل مما يتسبب في حدوث مضاعفات في المخاض أو الولادة القيصرية أو الإجهاض ،أنت بحاجة إلى تتبع وزنك أثناء الحمل والتحقق من التقدم باستخدام متعقب زيادة الوزن أثناء الحمل بناءً على الطول والوزن قبل الحمل لمعرفة ما إذا كنت تحت نطاقات آمنة لزيادة الوزن أم لا.

ما مقدار الوزن الذي يمكنك اكتسابه أثناء الحمل؟

وزن الحامل

تعتمد زيادة الوزن المناسبة خلال أسابيع من الحمل على عوامل معينة مثل الوزن قبل الحمل ومؤشر كتلة الجسم، سواء كنت حاملاً بتوأمين أو أكثر. إليك مخطط زيادة الوزن العام أثناء الحمل لزيادة الوزن الموصى بها.

مخطط مؤشر كتلة الجسم لزيادة الوزن أثناء الحمل

مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل الفئة زيادة الوزن الموصى بها

<18.5 نقص الوزن 28-40 رطلاً (13-18 كجم)

18.5 - 24.9 عادي 24-35 رطلاً (11-16 كجم)

25-29.9 زيادة الوزن 15-25 رطلاً (7-11 كجم)

< 30سمين11-20 رطلاً (5-9 كجم)

مخطط مؤشر كتلة الجسم لزيادة الوزن في حمل التوأمين

إذا كنت حاملاً بتوأمين، فأنت بحاجة إلى زيادة الوزن وفقًا لذلك.

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مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل الفئة زيادة الوزن الموصى بها

18.5-24.9 عادي 28-40 رطلاً (13-18 كجم)

18.5 - 24.9 عادي 37-54 رطلاً (17-25 كجم)

25-29.9 زيادة الوزن 31-50 رطلاً (14-23 كجم)

< 30 سمين 25-42 رطلاً (11-19 كجم)

إذا كنت تحملين بطفل أو أكثر، فلا توجد إرشادات محددة لزيادة الوزن أثناء الحمل بسبب عدم كفاية البيانات. يجب أن تتحدثي إلى طبيب النساء والولادة حول كيفية اكتساب الوزن المناسب.

متى تبدئين في اكتساب الوزن أثناء الحمل؟

حسابة الحمل

ستبدئين في زيادة الوزن خلال الأشهر الثلاث الأولى (بسبب احتباس الماء)، لكن هذا ضئيل. في الشهر الأول من الحمل، يكون الوزن قليلًا أو معدومًا؛ لأن الطفل مجرد كرة صغيرة من الخلايا. في الواقع، قد تفقدين الوزن بسبب غثيان الصباح في الأشهر الأولى. تزن معظم النساء حوالي 1.6 كجم في الأشهر الثلاث الأولى من الحمل.

خلال الثلث الثاني من الحمل، ستحققين أعلى نسبة زيادة في الوزن؛ لأن عاداتك الغذائية تؤثر على وزن الطفل. سوف توزعين حوالي 0.5 كجم كل أسبوع، بإجمالي 5.5 إلى 6.4 كجم في هذا الفصل. سيكون هناك مرة أخرى زيادة كبيرة في الوزن خلال الثلث الثالث من الحمل، وقد يتباطأ في الشهر الماضي (بسبب نفور الطعام أو وجود طفل نشط). سوف تكتسبين حوالي 5 كجم في الأشهر الثلاث الأخيرة. أي أن زيادة الوزن الطبيعية أثناء الحمل يجب أن تتراوح من 10 كجم إلى 15 كجم، ولكنها تعتمد مرة أخرى على نطاقات مؤشر كتلة الجسم.