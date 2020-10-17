عيون الأطفال وحديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 11:47 صباحاً - متى يظهر لون عيون الطفل الحقيقي؟

مشاكل عيون الأطفال حديثي الولادة

التهاب ملتحمة الأطفال حديثي الولادة

اختلاف حجم العينين عند الرضيع

حكة العين عند الأطفال الرضع

علامات تدل على أن طفلك يعانى من مشكلة في العين



مشاكل العين عند الرضع، هي من أكثر ما يذكره الآباء بعد الولادة؛ لأن بعض الأمراض قد تؤدي إلى العمى، إذا تم إهمالها، بكل بساطة يبين الاستشاري في طب العيون والاختصاصي في علاج انسداد وجراحة القرنية، الدكتور أسامة الجليدي، من مستشفى مورفيلدز للعيون.

د. أسامة الجليدي





متى يظهر لون عيون الطفل الحقيقي؟

متى يظهر لون العين

غالباً ما تكون عيون المواليد ملونة، لكن مع مرور الوقت يتغير اللون ويصبح داكناً، فبعض الأطفال يولدون بلون أزرق غامق مثلاً أو أخضر أو بني، وهناك أطفال يولدون ولون عيونهم رمادي، لكنها تتغير في الأشهر الثلاث الأولى، فمثلاً إذا كان لون عيون الطفل عند الولادة أزرق فاتحاً جداً، وأحياناً تشعرين بأنه مائل للون الأبيض فسوف تلاحظين تغيير اللون بعد ذلك ليصبح أزرق داكناً وأغمق من السابق، واعلمي أن الضوء الذي يتعرض له الطفل يؤثر في تغير لون عيونه، لذلك يجب أن لا تتسرعي في الحكم على لون عيون الطفل، وخصوصاً لو لم يكن الأب أو الأم من أصحاب العيون الملونة أو إذا لم تكن لديكم وراثة العيون الملونة، لذلك عليك الانتظار إلى عمر ستة أشهر.

مشاكل عيون الأطفال حديثي الولادة

1. الحول: حالة تجعل العينين غير مستقيمين، وخاصةً بعد الشهر الرابع، وإهمالها يؤدي إلى ما يعرف بـ"العين الكسولة" التي ينتج عنها ضعف في الإبصار في العين المنحرفة.

2. الرأرأة (اهتزاز العين): هي اهتزاز منتظم متساوٍ في العينين، وغالباً ما تكون في اتجاه واحد وبشكل أفقي، حيث تنحرف العين وترجع لوضعها الطبيعي، ويرجح أنها بسبب العصب البصري أو عدسة العين، لذا يجب زيارة الطبيب فور ملاحظة أي من تلك الأعراض.

3. انسداد القناة الدمعية: وعادةً تفتح عند الولادة أو بعدها وقد يتأخر اكتمال انفتاحها لسنة كاملة بعد الولادة، وعلاجها هو المضادات الحيوية الموضعية مع تدليك كيس الدمع يوميًّا، ولا ينصح بالتدخل الجراحي قبل إتمام السنة من العمر؛ لأن معظم الحالات تشفى بدون عملية جراحية.

4. الزرق الخلقي (ارتفاع ضغط العين): يحدث قبل سن ثلاث سنوات ولا يعرف سببه حتى وقتنا هذا، وتكون أعراضه ابيضاض القرنية مع كبر حجمها، ويعاني الطفل فيه أيضًا من سيلان الدمع والانزعاج من الضوء، وعلاجه غالبًا يكون بالجراحة فور التشخيص.

5. الساد "المياه البيضاء" الخلقي: وهو كثافة البلورة، وقد يكون في عين واحدة أو العينين، ومن أسبابه الحصبة الألمانية أو داء التوكوسوبلازما المنتقل من القطط، وهذا المرض لا يعرف له سبب حتى الآن.

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التهاب ملتحمة الأطفال حديثي الولادة

يحصل نتيجة عدوى بكتيرية انتقلت من الجهاز التناسلي للأم أثناء الولادة إلى طفلها. وتسمى الرمد الصديدي، وعادة ما ينصح، باستخدام قطرات المضاد الحيوي للأطفال لمدة 4 أو 5 أيام منذ ولادتهم، كعلاج وقائي لعدم الإصابة بهذه الميكروبات، التي يؤدي إهمالها إلى حدوث خدش في القرنية. وقرحة في العين وعدم وضوح الرؤية، أحيانًا تصل إلى العمى.

اختلاف حجم العينين عند الرضيع

اختلاف حجم العينين

ويسمى (Buphthalmos ) بوفثالموس، ويظهر عادةً في فترة حديثي الولادة أو الأشهر الثلاث الأولى من الحياة. وفي معظم الحالات يشير إلى وجود الجلوكوما الخلقي (الطفولي)، وهو اضطراب يؤدي فيه الضغط المرتفع داخل العين إلى كبر حجم العين.

حكة العين عند الأطفال الرضع

حكة العين عند الأطفال

وهي العلامة الأولى من الحساسية، إذ يحدث اضطراب في جفن عين الطفل أو تحسس الأغشية المخاطية (الملتحمة) أو الأنسجة التي تحيط بالعين. في أغلب الأحيان تصيب ملتحمة العين، الأمر الذي يتسبب في حدوث بعض الانتفاخ والاحمرار بالعين، كما أنها تتسبب في الحكة الشديدة التي يصاحبها ألم بالعين وزيادة بالإفرازات والدموع. هناك عدة أسباب لتحسس العين مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو وجود بعض الحيوانات بالمنزل.

من الأسباب الأخرى لحكة العين الجفاف، والتهاب الجفن، وجود جراثيم الكلاميديا التراخومية لدى الطفل أو حدوث تخرش كيماوي أو جود فيروس الهربس البسيط.

من الممكن استخدام بعض قطرات للعين مثل الدموع الصناعية أو قطرات التحسس في الحالات البسيطة، ويفضل عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بعد استشارة من الطبيب.

علامات تدل على أن طفلك يعانى من مشكلة في العين

في الأساس يجب أن يخضع الطفل لفحص العين في سن 6 أشهر وعندما يتم ثلاثة سنوات، وبعد ذلك يخضع لاختبارات منتظمة بعد أن يصل إلى سن المدرسة، ويمكن للوالدين اكتشاف مشكلات الإبصار لدى طفلهم إذا كان:

1- يجلس قريبًا من التلفاز، أو يقرب الكتاب

2- يفرك عينيه باستمرار عندما يحاول التركيز على شيء

3- استخدام الإصبع عند القراءة لتحديد موضع الكلمات حتى لا يفقدها

4- حساس تجاه الضوء، والجساسية الشديدة يمكن ان يصيبه بالصداع والغثيان

5- يغلق عين واحدة للقراءة أو المشاهدة، وهذا يعني أن العينين لا يستطيعان العمل معا في نفس الوقت، وهي مشكلة تسمى "قصور التقارب".

6- درجاته الدراسية أقل من المعتاد

7- يتجنب استخدام الكمبيوتر، وهي علامة على أن التكنولوجيا تؤذي عينيه.

8- يميل برأسه لمشاهدة السبورة، وهذه النقطة يجب أن تلاحظها معلمة الفصل

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