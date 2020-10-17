5 أطعمه تساعد على علاج التهابات المفاصل بدون مسكنات

يعد التهاب المفاصل المناعي الذاتي هو مجموعة من أنواع مختلفة من التهاب المفاصل، حيث يهاجم الجهاز المناعي للشخص نفسه.

يعد النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل المناعي الذاتي هو التهاب المفاصل الروماتويدي.

يعرَف التهاب المفاصل المناعي الذاتي بأنه مجموعة من أنواع مختلفة من التهاب المفاصل.

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إليك أفضل وأسوأ الأطعمة للفرد المصاب بالتهاب المفاصل. يعد الألم المستمر في المفاصل الذي يصبح أحيانًا غير محتمل، ويجعلك غير قادر على الحركة من الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل.

أول شيء يمكن للمرء فعله لمنع تفاقم هذه الأعراض هو تجنب بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى التهاب المفاصل.

هناك بعض الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، ويمكن أن تزيد الالتهاب وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وتسبب أضرارًا عامة للجسم.

ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تقلل الالتهاب وتحافظ على تيبس وتقرح الصباح تحت السيطرة.

يساعد تناول الأطعمة المضادة للالتهابات، وتجنب بعض الأطعمة الضارة لالتهاب المفاصل في تخفيف الأعراض.

ومع ذلك هناك أيضًا بعض الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم آلام التهاب المفاصل. لمن يعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي، فإن الأطعمة الغنية بحمض البوليك مثل الطماطم يمكن أن تزيد من آلام المفاصل.

هذه بعض الأطعمة الصحية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب، وقد تساعد في تخفيف بعض آلام المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل.

1. الحبوب الكاملة

وفقًا للدراسات فإن تناول الحبوب الكاملة مقارنة بالخبز الأبيض أو الأرز أو المكرونة يمكن أن يقلل الالتهاب بشكل كبير. يمكن لمحتوى الألياف الموجود في الحبوب الكاملة أن يساعد في تقليل الالتهاب.

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يمكنك تناول أطعمة مثل دقيق الشوفان والأرز البني وحبوب الإفطار الكاملة.

2. الأسماك الدهنية

وفقًا للدراسات يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الالتهاب.

يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك أن تقلل من مستويات الكوليسترول السيئ؛ لأن التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يعرضنا أيضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك فإن تناول الكوليسترول الجيد يمكن أن يساعدنا في الحفاظ على الصحة.

إن تناول السمك مرتين في الأسبوع يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحة القلب وأمانه.

3. الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي تحمي الجسم من الجزيئات الالتهابية. يمكن أن تساعد الخضار الورقية الخضراء، المليئة بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمواد الكيميائية النباتية، في مكافحة الأمراض الالتهابية.

4. المكسرات

تعد المكسرات مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ التي تساعد في مكافحة الالتهابات بشكل فعال. معظم أنواع المكسرات غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على الأضرار الناجمة عن الالتهاب ومكافحتها.

تأكد من تضمين اللوز والجوز في نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على الالتهاب. يمكنك أيضًا دمج بذور الشيا في نظامك الغذائي.

5. التوت

التوت مصدر كبير للخصائص المضادة للالتهابات فهو غني بخصائصه المضادة للالتهابات، وبالتالي يمكن لهذه الأطعمة أن تعالج الاضطرابات المرتبطة بالالتهابات بشكل فعال.



