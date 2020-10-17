شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..هل سيصبح فيروس COVID-19 مستوطنًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تزايد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، يتخوف الباحثون من احتمالية أن يصبح فيروس COVID-19 مستوطنًا ، وهي ميزة منتظمة تؤدي إلى تفشي المرض بشكل متكرر بين البشر.

ويحد الباحثون في مجلة العلوم" Science Magazine" العوامل المساهمة الحاسمة ، بما في ذلك خطر عودة العدوى ، وتوافر اللقاح وفعاليته ، بالإضافة إلى الفيروسات الموسمية المحتملة والتفاعلات مع العدوى الفيروسية الأخرى التي قد تعدل من انتقال الفيروس.

س : متى يمكن أن يكون الفيروس مستوطناً؟

ج: تكشف الورقة الجديدة سيناريو واحدًا محتملاً تتضاءل فيه المناعة ضد كورونا- CoV-2 ، إما من خلال العدوى أو اللقاح ، في غضون عام - وهو معدل مشابه للمعدل الذي شوهد في حالة فيروس كورونا المستوطن الذي يسبب أمراضًا تنفسية خفيفة.

ستكون النتيجة تفشي COVID-19 سنويًا، من ناحية أخرى ، إذا كانت المناعة ضد -CoV-2 أطول ، ربما من خلال الحماية التي توفرها الاستجابة المناعية للعدوى بفيروسات كورونا المستوطنة الأخرى ، فقد نشهد ما قد يبدو في البداية أنه القضاء على COVID-19 متبوعًا بعودة بعد ذلك. سنوات قليلة. تشمل العوامل المساهمة الأخرى توافر اللقاح وفعاليته والموسمية الفطرية للفيروس.

إذا ثبت أن الإصابة مرة أخرى أمر شائع ، وما لم يتم تقديم لقاح عالي الفعالية لمعظم سكان العالم ، فمن المرجح أن يستقر - CoV-2 في نمط من التوطن". "ما إذا كانت إعادة العدوى ستكون شائعة ، وكم مرة ستحدث ، ومدى انتقال الأفراد المصابين مرة أخرى ، وما إذا كان خطر النتائج السريرية الشديدة يتغير مع العدوى اللاحقة لا يزال قيد التحقيق.

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س: هل يمكن إعادة العدوى بفيروس كورونا؟

ج: من بين الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 ، تشير الدراسات المصلية إلى أن معظم الإصابات، بغض النظر عن شدتها ، تحفز تطوير بعض الأجسام المضادة الخاصة بـ CoV-2ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأجسام المضادة هي نفسها كافية لتوفير "مناعة معقمة" طويلة الأمد لمنع الإصابة مرة أخرى.

و بالنسبة للعديد من الفيروسات ، يمكن أن تؤدي الاستجابة المناعية غير الكافية ، أو ضعف المناعة ، أو الطفرات التي تسمح لها بـ "الهروب" من الكشف المناعي إلى تقويض المناعة أو التحايل عليها والسماح بالعدوى مرة أخرى ، على الرغم من أن العدوى السابقة قد توفر مناعة جزئية وتقلل من شدة الأعراض.





س: هل فيروس كورونا يمكن ان يتحول إلى فيروس موسمي؟

ج: تشير الأدلة إلى أن COVID-19 يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال خلال فصل الشتاء، خارج المناطق الاستوائية ، تظهر العديد من فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة بشكل موسمي خلال أوقات معينة من العام.