تجربتي الرائعة مع مشروب الرمان بالكمون لنسف كل الدهون 

قررت خوض تجربتي مع مشروب الرمان بالكمون بعدما اختبرت العديد من انواع الحميات التي لم تساعدني على نسف الدهون المتراكمة لدي وخصوصاً في منطقة البطن. وعلمت ان هذين المكونين يمكن ان يساعداني على الحصول على بطن مسطح في مدة قصيرة جداً. ولم اتوقف عند هذا الحد بل استشرت اختصاصية التغذية التي نصحتني ببدء تجربتي مع مشروب الرمان والكمون لكن من دون مبالغة على ان اتبع بعد هذا نظاماً غذائياً وحياتياً صحياً.

فوائد المشروب

اول ما فعلته قبل بدء تجربتي مع مشروب الرمان بالكمون هو التعرف على الفوائد التي يمكن ان احققها من خلاله. وعلمت انه لا يساعد على حرق الدهون وعلى الحصول على بطن مسطح فقط، بل انه يعمل على علاج بعض المشاكل ايضاً.

- يمكن الاستفادة منه لعلاج التهاب الحلق وتخفيف السعال.

- يساعد شربه على الشعور بالشبع والحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

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- يساهم في القضاء على رائحة الفم الكريهة.

- يمد الجسم بالرطوبة التي يحتاج اليها ويحميه من الجفاف.



طريقة تحضير مشروب الرمان والكمون

بعد التعرف على فوائد المشروب قررت الاستعانة به من اجل نسف الدهون التي تتجمع في مناطق مختلف في جسمي وخصوصاً منطقة البطن والخاصرتين. ولهذا تعلمت طريقتين لتحضيره وشربت 3 اكواب منه يومياً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. كذلك حرصت على اختيار الاطعمة الخالية من الدهون والسكر الصناعي وشربت كمية كافية من الماء يومياً وركزت على تناول الخضار والفواكه ومارست رياضة المشي السريع 4 مرات اسبوعياً.

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المقادير



عدد كاف من حبات الرمان

ليتر ماء

ملعقة طعام من الشاي الاسود

ملعقة صغيرة من بودرة الكمون

ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

اوراق نعناع

الطريقة

1 قشرت الرمان وفصلت الحبوب عن القشر.

2 وضعت الماء على النار. وبعد الغليان اضفت اليه حبوب الرمان. تركت الخليط على النار الهادئة لمدة 3 دقائق.

3 سكبته في وعاء زجاجي واضفت المكونات الاخرى اي الشاي واوراق النعناع والكمون والزنجبيل وقمت بتغطية الوعاء لمدة 15 دقيقة.

4 بعد مرور هذه المدة قمت بتصفية العصير وسكبته في عبوة زجاجية وضعتها في الثلاجة. وهكذا بدأت اتناول كوباً منه قبل 20 الى 30 دقيقة من مواعيد الوجبات الاساسية يومياً.

الوصفة الثانية

المقادير



كمية كافية من قشور الرمان

3 ملاعق طعام من بودرة الكمون

حبة ليمون

ليتر ونصف من الماء

الخطوات

1 قمت في هذه الحالة بنقع كل المكونات في الماء لمدة ليلة كاملة.

2 في صباح اليوم التالي قمت بتصفة الماء.

3 من اجل الاستفادة منه في نحت الجسم واذابة الدهون لم اتردد في شرب 4 اكواب يومياً. لكنني توقفت حينها عن تناول المشروب الاول.

ولا بد لي من ان اذكر من خلال تجربتي مع مشروب الرمان بالكمون فوائد هذا المكون الذي يعتبر من التوابل شائعة الاستخدام في العالم. فهو يحتوي على الكثيرمن الفيتامينات والعناصر الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها الجسم. كما انه يمده بالطاقة ويساعد على تحسين عملية الايض وعلى تذويب الدهون. ويمكن تناوله في الفترة الفاصلة بين الوجبات لأنه يعزز الشعور بالشبع ويحد من الرغبة في تناول السكريات المسببة للسمنة.

ومن خلال تجربتي مع مشروب الرمان بالكمون اختبرت قدرته على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة التي تؤدي الى المعاناة من العديد من الامراض.