شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إمكانيات iPhone SE الأقل سعرًا على موقع «آبل» بعد تخفيضه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خفضت ابل Apple سعر هاتف iPhone SE (الاصدار الثاني) بعد الاعلان على هواتف iPhone 12 الجديدة ويعتبر iPhone SE هو الوحيد يحمل الشكل القديم حيث ان شكل الهاتف مثله مثل هواتف ايفون 8 و7 و6 محتفظا بالزر الامامي وبنفس الشكل والابعاد ولكن الاختلاف ان امكانياته افضل من الهواتف القديمة

وقد اصبح سعر iPhone SE يبدأ من 399 دولار وذلك للنسخة 64 جيجا وهو بذلك الارخص سعرا على موقع ابل Apple الرسمي وفيما يلى الامكانيات كاملة للهاتف :

السعة التخزينية: 64GB‏ 128GB‏ 256GB‏

‏‏‏‏‏الحجم والوزن‏‏‏‏‏: العرض:67.3 مم الطول:138.4 مم العمق:7.3 مم الوزن: 148 غم

الشاشة :

شاشة Retina HD LCD عريضة مقاس 4.7 إنش Multi‑Touch وتكنولوجيا IPS ووضوح 1334 × 750 بكثافة 326 بكسل لكل إنش ونسبة التباين 1400:1 (النسبة القياسية) والحد الأقصى للسطوع 625 شمعة/المتر المربع (القيمة القياسية) مع طلاء مقاوم للزيوت وبصمات الأصابع

المعالج :

شريحة A13 Bionic‏ والجيل الثالث من المحرك العصبي Neural Engine

المقاومة للماء:

مقاومة الطرطشة والماء والغبار ضمن تصنيف IP67 (أقصى عمق متر واحد لغاية 30 دقيقة)

الوان iPhone SE



الكاميرا الخلفية :

كاميرا واسعة 12MP مع فتحة عدسة ‏ƒ/1.8 وتكبير/تصغير رقمي لغاية 5x ونمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق وإضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات وتثبيت بصري للصور وفلاش True Tone بتكنولوجيا LED مع التزامن البطيء وتصوير بانورامي (لغاية 63MP) وضبط تلقائي للعدسة مع Focus Pixels وقدرة مطورة على تصحيح العين الحمراء تسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية وتسجيل فيديو و1080p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية وتسجيل فيديو 720p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية ونطاق ديناميكي أوسع للفيديو لغاية 30 إطاراً في الثانية وتكبير/تصغير رقمي لغاية 3x مع فلاش True Tone بتكنولوجيا LED ودعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية أو 240 إطاراً في الثانية وتثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p) والتقاط صور ثابتة بوضوح 8MP أثناء تسجيل فيديو 4K

الكاميرا الأمامية :

كاميرا 7MP مع فتحة عدسة ‏ƒ/2.2‏ ونمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق وإضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي) وتسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية وRetina Flash وفيديو QuickTake وتثبيت سينمائي للفيديو (1080p و720p)

- ‏Touch ID

مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر الشاشة الرئيسية

شبكة الهاتف :

شبكة LTE من فئة Gigabit بتكنولوجيا 2x2 MIMO وLAA‏4 وشبكة 802.11ax Wi‑Fi 6 بتكنولوجيا 2x2 MIMO وتكنولوجيا Bluetooth 5.0 اللاسلكية وNFC مع نمط قارئ

- مكالمات الفيديو والصوت: Facetime

‏الطاقة والبطارية: تشغيل فيديو:لغاية 13‏ ساعة ،تشغيل فيديو (عبر الإنترنت):لغاية 8‏ ساعات وتشغيل صوت:لغاية 40 ساعة وإمكانية الشحن السريع:شحن لغاية 50% خلال 30 دقيقة6 مع محول طاقة بقدرة 20 واط أو أعلى (يُباع على حدة) وبطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن‏

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المستشعرات:

كاشف الهوية ببصمة الإصبع Touch ID ومقياس للضغط الجوي وجيروسكوب ثلاثي المحاور ومقياس تسارع ومستشعر تقارب ومستشعر للإضاءة المحيطة

الشريحة :

شريحة SIM مزدوجة (nano-SIM وeSIM)‏

الذاكرة العشوائية RAM: 3 جيجا

الالوان: الاسود والابيض والاحمر

محتويات العلبة: كابل USB-C إلى Lightning مع ارشادات ورقية

السعر :

يبدأ من 399 دولار للنسخة ذات المساحة 64 جيجا و449 دولار لنسخة 128 جيجا و549 دولار لنسخة 256 جيجا ويختلف السعر من دولة لاخرى