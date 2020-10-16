شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح حقيقة تسبب دواء الكولسترول في تفتت العظام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة ما يتم تداوله بشأن علاقة دواء مرض ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم بتفتت العظام. وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه لا صحة لتسبب دواء الكولسترول بتفتت العظام. تجدر الإشارة إلى أن معدل الكولسترول الضار LDL أقل من70 والكلسترول عالي الكثافة HDL أعلي من50. Advertisements

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