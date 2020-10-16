شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض لو ظهرت على طفلك ممنوع الذهاب إلى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة داليا الشعراوي أستاذ مساعد الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة طنطا أن هناك علامات عند ظهورها على الأطفال لا يجب ذهابهم إلى المدرسة ويجب بقاؤهم في المنزل حتى يتعافوا بشكل كامل منعا لنقل العدوى إلى زملائهم.
وأوضحت أستاذ الأمراض الصدرية أن هذه الأعراض تشمل ارتفاع درجة الحرارة ، العطس، الرشح، أو السعال، وعند ظهورها يجب فورا منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة وعدم الاستهانة بهذه الأعراض حتى لو كانت بسيطة لمنع تدهور حالة الطفل أو نقل العدوى إلى باقى زملائه في الفصل.
وأشارت الدكتورة داليا الشعراوى أن هناك خطوات بسيطة يمكن القيام بها لرفع مناعة الأطفال عند العودة الى المدرسة أهمها تناول غذاء صحى والتقليل من المواد الحافظة والأطعمة المصنعة، بجانب تناول العصائر الطبيعية كعصير البرتقال والليمون الغني بفيتامين سي الذى يقوى المناعة، كما يجب تعويد الأطفال على ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامه والحفاظ على مسافات آمنة بينه وبين زملائه بالفصل.
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض لو ظهرت على طفلك ممنوع الذهاب إلى المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.