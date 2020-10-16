هذه الأطعمة المسؤولة عن زيادة دهون البطن … وإليكم الحل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2020 9:02 مساءً

تعتبر دهون البطن من أكثر الدهون الصعبة التي يحاول العديد من الأشخاص التخلص منها من خلال اتباع حمية صارمة بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

وكشفت دراسة أمريكية، عن نوع من الطعام يساعد في تقليل دهون البطن، إذا تم تناوله يوميا.

وقال الباحثون القائمون على الدراسة، إن تراكم الدهون الحشوية يشكل مخاطر صحية جسيمة، لأنها تسبب بعض الأمراض الخطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2، بحسب صحيفة “يو إس إيه دايلي إكسبريس”.

وأضاف الباحثون، أن تحسين النظام الغذائي يقلل دهون البطن، إذ كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا عدة حصص من الحبوب الكاملة يوميا مع الحد من تناول الحبوب المكررة، بدا أنهم أقل دهونا حشوية.

وأكد العلماء وجود كميات أقل من الدهون الحشوية لدى الأشخاص الذين اختاروا تناول الحبوب الكاملة في الغالب بدلا من الحبوب المكررة.

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وصرح نيكولا ماكيون، عالم في جامعة برنامج علم الأوبئة التغذوي في إدارة الزراعة الأمريكية، قائلا إنه “على سبيل المثال، تمثل شريحة خبز القمح الكامل بنسبة 100% أو نصف كوب من دقيق الشوفان، حصة واحدة من الحبوب الكاملة، وشريحة من الخبز الأبيض أو نصف كوب من الأرز الأبيض تمثل حصة من الحبوب المكررة”.

وتابع: “لا يبدو أن استهلاك الحبوب الكاملة يحسن حجم ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوز تناول الحبوب المكررة أربع حصص أو أكثر يوميا. وتشير هذه النتيجة إلى أنه من المهم إجراء بدائل في النظام الغذائي، بدلا من مجرد إضافة أطعمة الحبوب الكاملة. وعلى سبيل المثال، اختيار الطهي بالأرز البني بدلا من الأبيض أو صنع شطيرة بخبز الحبوب الكاملة بدلا من الخبز الأبيض”.

وبحسب المعلومات، فإن تناول الدهون المتحولة الموجودة في السمن النباتي وبعض أنواع الزبدة وفي المخبوزات المصنعة مثل البسكويت والمقرمشات والأطعمة الخفيفة يزيد من الدهون الحشوية لدى الشخص.

وللحصول على أفضل الطرق للمساعدة على خسارة الدهون، تقول الدكتورة ماي جيلبرت من عيادة Pulse Light: “إن أفضل طريقة خسارة الدهون هي البدء في إجراء تغييرات في نمط الحياة من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة”.

وتوضح أنه يمكن للمرء أن يبدأ بممارسة التمارين الهوائية البسيطة مثل المشي والركض، مشيرة الى أنه من المهم أيضاً التخفيف من الدهون السيئة التي تشمل البطاطا المقلية والوجبات الخفيفة عالية السكر.

وبحسب الدكتورة ماي جيلبرت، فتشمل الدهون الجيدة الأفوكادو والبيض والخضروات الخضراء.