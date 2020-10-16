سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020

استقر متوسط سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق الموازية "السوداء" في بداية تعاملات اليوم الجمعة.

وتراوح متوسط سعر العملة الخضراء، ما بين 8 آلاف و 8200 ليرة، حسب المناطق.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية حادة، أثرت على مناحي الحياة، حيث اتسعت رقعة الفقر، وزادت نسب التضخم، وسجلت البطالة أعلى نسب في تاريخ البلاد.

صندوق النقد

وحدد صندوق النقد الدولي شرطين لمساعدة لبنان، هما رفع الدعم وسعر الدولار عند 600 ليرة فقط.

ودفع صندوق النقد الدولي من جديد بالكرة في ملعب اللبنانيين، وأعلن استعداده للعمل مع لبنان لحل أزمته الاقتصادية، بشرط أن يجد حكومة تصلح كشريك.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الصندوق "على أتم استعداد" للعمل مع لبنان من أجل حل مشاكله المالية وإعادة هيكلة ديونه، لكنه بحاجة إلى شريك داخل الحكومة.

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الموارد الدولارية

وفي ظل نضوب الموارد الدولارية، وفر البنك المركزي نقدا أجنبيا لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي مربوط عند 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو ما يقل كثيرا عن السعر المتداول.

ويجري دعم قائمة تضم نحو 300 سلعة غذائية وأساسية أخرى عند سعر 3900.

أسعار الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

سعر الدولار في البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة.

ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

ويواجه لبنان، الذي يرزح تحت وطأة عبء ديون ثقيل، أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.