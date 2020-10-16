أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة صباح الجمعة، وسط ارتفاع لأسعار الذهب عالميا بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا قبل انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن صعود الدولار حد من مكاسب المعدن.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (24) 229.69 ريال (61.23 دولار) مقابل 227.99 ريال (60.80 دولار) أمس الخميس، وسجل سعر جرام الذهب عيار (21)، الأكثر مبيعا في المملكة، نحو 200.98 (53.57 دولار) مقابل 199.49 ريال (53.20 دولار)، أمس الخميس.

وعن سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية في المنطقة، فسجل 172.27 ريال (45.92 دولار) خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، مقابل 170.99 ريال (45.60 دولار) أمس.

أسعار الذهب منخفض التكلفة

سجل سعر جرام الذهب عيار (16) خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة 153.13 ريال (40.82 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار (14) سجل 133.99 ريال (35.72 دولار)، وعن عيار (12) فسجل 114.85 ريال (30.62 دولار)، وعيار (10) سجل 95.71 ريال (25.51 دولار)

أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1906.15 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% لتجري تسويتها عند 1908.90 دولار للأوقية.



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وقال ترامب إنه سيوافق على إتاحة أكثر من 1.8 تريليون دولار عرضها البيت الأبيض للتحفيز المرتبط بفيروس كورونا لإبرام اتفاق.

تمسك الدولار بمكاسبه أمام عملات منافسة، مدعوما بتصريحات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس الأربعاء قال فيها إن اتفاق التحفيز سيكون من الصعب التوصل إليه قبل الانتخابات.

ومما دعم الذهب أيضا، زادت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 25 بالمئة منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 24.19 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5% إلى 860.92 دولار، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 2349.04 دولار.