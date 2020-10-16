حددي منطقة تراكم الدهون في جسمك لنخبرك طريقة تخسيس الوزن المناسبة

يؤكد الخبراء أنّ تراكم الدهون في بعض مناطق جسمك يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببعض العادات السيئة التي تتبعينها وبعدم قيامك بالتمارين الرياضية. لذا، ندعوك إلى أن تكتشفي 5 قواعد يتعين عليك أن تتبعيها لحرق دهون جسمك وتخسيس الوزن من مناطقه كافة.

1 - الجزء الأعلى من جسمك

إذا كانت الدهون تتراكم في مناطق ظهرك وذراعيك وساعديك وصدرك، فهذا يعني أنك تعتمدين نظاماً غذائياً غير صحي وأنّك لا تقومين بأي حركة.

اتبعي هذه القاعدة: تناولي البروتينات النباتية والحيوانية وأن تختاري أطعمتك بدقة (من 1500 إلى 1800 سعرة حرارية يومياً). إذاً اجمعي الدجاج والعدس أو التوفو والحمص في طبق واحد في فترتيّ الظهر والمساء. وابتعدي عن اللحوم الحمراء ومنتجات الحليب والزبدة واستبدليها بالفواكه والخضار واللحوم البيضاء. كذلك لا تتناولي السكّريات وركّزي على استهلاك الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية مثل الماكريل والسردين. ولا تنسي أن تشربي كمية كافية من الماء لتخلّصي جسمك من السموم.

كذلك مارسي التمارين الرياضية 5 مرات أسبوعياً ولمدة 30 إلى 60 دقيقة في كل مرة.

2 - منطقة معدتك وصدرك وخاصرتيك

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تشكو الكثير من النساء من تراكم الدهون في هذه المناطق وخصوصاً في فترة الحمل. فالأستروجين يدفع الجسم في هذه الحالة إلى تكديس الدهون.

اتبعي هذه القاعدة: احرصي على أن تتناولي يومياً طعامك بحسب هذا البرنامج:

الفطور: كوب من الشاي أو القهوة الخالي من الحليب والسكر، قطعتان من بسكويت الأرز أو كوب من الأرز الكامل أو قطعتان إلى 3 قطع من خبز الجاودار الكامل والقليل من الزبدة النباتية الطازجة.

الغداء: طبق من سلطة الخضار مع ملعقة طعام من زيت الزيتون، طبق سمك (1)، خضراء خضراء، كوب من اللبن الزبادي.

العشاء: طبق سلطة يحتوي على الخيار وصلصة الجبنة البيضاء والجزر المبشور والخل مع زيت الزيتون، بيضة، قطعة من خبز الجاودار الكامل، القليل من مربى التفاح.

وبالطبع تناولي الماء على امتداد النهار وخلاصة نباتية في المساء ومارسي تمرين الدراجة الهوائية.

3 منطقة ظهرك وذراعيك وخاصرتيك وأعلى مؤخرتك

ينتج تراكم الدهون في هذه المنطقة لديك عن إفراز جسمك لنسبة مرتفعة من هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر. أما في حال شعرت بالانتفاخ والثقل الدائمين، فهذا ينتج عن معاناتك من مشكلة في المعدة أو الجهاز التنفسي.

اتبعي هذه القاعدة: اعتمدي نظاماً غذائياً غنياً بالألياف والفيتامينات والمعادن ولا يحتوي على الدهون الضارة ومارسي تمارين اليوغا والبلاتس.

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4 منطقة بطنك ومؤخرتك وفخذيك

إذا كنت تعانين من السمنة وتجمّع الدهون في هذه المناطق، ندعوك إلى أن تتّبعي هذه النصائح لتتمكّني من حرقها:

-المؤخرة: تناولي وجبة فطور تحتوي على حصة من السكّريات بطيئة الامتصاص مثل الحبوب والخبز الكامل، حبة من الفاكهة أو كوب من عصير الفواكه الطازج، حصة من البروتين مثل اللبن والجبنة البيضاء.

كذلك مارسي تمرين الصعود والنزول أو الـstepper ضمن مجموعات مدة كل منها 5 دقائق، وذلك لمدة 30 إلى 45 دقيقة، 3 مرات أسبوعياً. وبعد ذلك تناولي عشاءً خفيفاً يحتوي على الخضار الطازجة أو المطهوة وعلى حصة من البروتين مثل البيض واللبن الزبادي وعلى حصة من الفواكه ويخلو من السكّريات بطيئة الامتصاص والدهون.

- الفخذان: لتذوبي دهون هذه المنطقة، تناولي التفاح، الشمر والكرافس والكركم والشوفان والرمان والبابايا. وتجنبي الدهون المطهوة والأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة مثل المايونيز والمأكولات المقلية والجاهزة.

كذلك حضري وصفة حساء الطماطم: قطعي 6 حبات من البصل، 4 فصوص من الثوم، 5 حبات طماطم مقشرة، نصف رأس صغير من الملفوف، حبتين من الفليفلة، باقة من الكرافس، 3 مكعبات من مرق الخضار الخالي من الدهون وأضيفي القطع إلى 3 ليترات من الماء مع الملح والبهارات. أتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق ثم ضعيه على نار هادئة إلى أن تنضج الخضار. وبعد ذلك تناولي الحساء كلما شعرت بالجوع على امتداد النهار.

ولا تنسي أن تمارسي تمرين الدراجة الهوائية واشربي كمية كافية من الماء.

-البطن: لتتخلصي من دهون بطنك، تجنبي تناول: الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة مثل لحم العجل والحلويات الجاهزة والأجبان. وتناولي: اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والفواكه والخضار مثل الكراث والأرضي شوكة والكرافس والعنب والخوخ والفريز. وبالطبع اشربي الماء.

وحضّري أيضاً وصفة عصير الرمان: لتخسري المزيد من الدهون في منطقة بطنك، اشربي هذا العصير. ولتحصلي عليه، ضعي في الخلاط: نصف كوب من حبوب الرمان وثلث كوب من عصيره ونصف تفاحة ونصف إجاصة وحبة من الغريب فروت. إمزجي المكونات جيداً وتناولي عصيرك اللذيذ يومياً.

ولا تتردّدي في ممارسة التمارين الخفيفة لمدّة 30 دقيقة 3 مرات أسبوعياً. اختاري البيلاتس مثلاً.

5 منطقة أسفل ظهرك ومؤخرتك ووركيك وفخذيك

إذا كنت تعانين من تراكم الدهون في منطقة ظهرك ومؤخرتك وفخذيك، فهذا يعني أنّك تتبعين نظاماً غذائياً سيئاً وأنّك تهملين بعض الوجبات وتأكلين بعد ذلك كمية كبيرة من الطعام.

لذا ننصحك بأن تتناولي 5 وجبات يومية صحية تحتوي على الفواكه والخضار. ومن الضروري أن تمارسي تمارين السباحة والركض والمشي. ومن الأفضل أن تلجئي إلى تمارين القلب لمدة 60 دقيقة، 3 مرات أسبوعياً. ففي كل مرة يتمكن جسمك من حرق 200 سعرة حرارية.

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