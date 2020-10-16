شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بهونج كونج يؤكدون فاعليه عقار لميكروب المعدة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء جامعة هونج كونج وعلماء الأحياء الدقيقة بشكل مشترك استراتيجية جديدة مضادة للفيروسات لعلاج فيروس كورونا باستخدام العقاقير المعدنية وأبرزها الأدوية التى تستخدم فى علاج قرحة المعدة،حيث تبين أن عقار "رانيتيدين سترات البزموت" المستخدم فى علاج قرحه المعدة والاثنى عشر قادر على مواجهة فيروس كورونا .

ووفقا لفريق البحث، فقد اكتشفوا أن فئة من العقاقير المعدنية المستخدمة حاليًا في علاج الأمراض المعدية الأخرى تُظهر فعالية في قمع تكاثر -CoV-2 وتخفيف الأعراض المرتبطة بالفيروس في النموذج الحيواني.

وتوفر هذه النتائج التي نشرت في مجلة " Nature Microbiology " خيارًا علاجيًا جديدًا ومتاحًا بسهولة مع إمكانات سريرية عالية للإصابة بفيروس كورونا.

استراتيجية علاج جديدة

Advertisements

ونظرًا لأن عملية تطوير لقاح فعال لا تزال جارية ، هناك نهج آخر للوقاية وعلاج المرض هو تحديد العوامل المضادة لـ COVID-19 من الأدوية المضادة للفيروسات الموجودة الخاصة بالفيروس لإعادة استخداماتها لاستهداف الفيروس الجديد.

تم الإبلاغ عن Remdesivir ، وهو دواء مضاد للفيروسات واسع النطاق ، فعاليته تجاه SARS-CoV-2. ومع ذلك ، فإن النقص العالمي للدواء ، وسعره المرتفع نسبيًا ، وعدم وجود فوائد سريرية كبيرة في الحالات الشديدة ، هي عوامل حدت من استخداماته على نطاق أوسع لا تزال التجارب السريرية على سلسلة من العوامل المضادة للفيروسات جارية والتي لم تثبت بعد فعاليتها العلاجية.





طريقة الدراسة ونتائجها

بعد فحص سلسلة من العقاقير المعدنية ، حدد فريق البحث رانيتيدين سترات البزموت (RBC) ، وهو دواء شائع الاستخدام مضاد للقرحة يحتوي على معدن البزموت لعلاج العدوى المرتبطة بـ" الهيليكوباكتر بيلوري" وهى جرثومة تسبب مشاكل بالمعدة باعتباره مضادًا قويًا لـ -CoV -2 عامل ، في المختبر وفي الجسم الحي.

يستهدف الدواء، البروتين الحيوي غير الهيكلي 13 (Nsp13) ، ضروري لـ -CoV-2 للتكرار، وفى الدراسة تم إثبات ان الدواء قادر على تقليل الأحمال الفيروسية بشكل كبير بأكثر من 1000 مرة في الخلايا المصابة بـ -CoV-2. على وجه الخصوص، على نموذج الهامستر الذهبي.

تسلط نتائج البحث الضوء على الأحمال الفيروسية كهدف لبعض الأدوية ، والأدوية المعدنية الأخرى لعلاج عدوى SARS-CoV-2. ، ويأمل الباحثون بعد هذا الاختراق المهم ، تحديد المزيد من العوامل المضادة للفيروسات من الأدوية المعتمدة سريريًا المتاحة للعلاج المحتمل لعدوى COVID-19.