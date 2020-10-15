شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب أمريكية لتطوير اختبار أسرع وأرخص للأجسام المضادة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الباحثون في مختبرات أبحاث القيادة المستقبلية للجيش الأمريكي مع جامعات ومعاهد بحثية أمريكية لإيجاد طرقًا بديلة لقياس مستويات الأجسام المضادة لكورونا في الدم، وتطوير اختبار أسرع وأسهل وأقل تكلفة للاستخدام على نطاق واسع، وبحسب الخبراء فإن هذه الطريقة البديلة تبشر بالخير أيضاً لتحديد المتبرعين بالبلازما المحتملين بدقة الذين لديهم أفضل فرصة لمساعدة المرضى المصابين من خلال العلاج بالبلازما في فترة النقاهة.





وبحسب موقع "ميديكال" قام الدكتور جيمي جوليهار، عالم الكيمياء والتقنية الحيوية في مختبر أبحاث الجيش الأمريكي ورئيس قسم التكنولوجيا في معهد ابتكار التصنيع الحيوي، بالتعاون مع الدكتور جون داي في الجيش الأمريكي مع معهد البحوث الطبية للأمراض المعدية والمتعاونون في هيوستن ميثوديست، وجامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة تكساس في أوستن، إلى إيجاد بدائل لقياس تحييد الفيروسات وهذه هي المعيار الذهبي لاختبار الأجسام المضادة لـ COVID-19 ، حيث ثبت أن الأجسام المضادة في الدم ترتبط بمستويات المناعة الوقائية.

وفقًا للباحثين ، هذا النوع من اختبار الأجسام المضادة غير متاح على نطاق واسع لأنه معقد تقنيًا ويتطلب أيامًا لإعداده وتشغيله وتفسيره.

كما نظر الفريق إلى نوع آخر من الاختبارات ، يسمى مقايسات الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم ، أو ELISAs.

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وفقًا لجوليهار، فإن ELISAs هي اختبارات كمية قياسية تستخدم لقياس كمية الجسم المضاد لمستضد معين في عينة معينة.

قال جوليهار: "ELISA هي فحوصات قياسية يمكن إجراؤها في أي مختبر أكاديمي أو طبي تقريبًاهذا مهم في مراكز رعاية الطوارئ التي تعالج المرضى ذوي الحالات الحرجة."

لقد حدد عملهم أن الكمية النسبية للأجسام المضادة في مجرى الدم لمرضى COVID-19 مرتبطة بقدرتهم على السيطرة على العدوى الفيروسية؛ بشكل أساسي ، كلما زادت حدة المرض ، زادت مستويات الأجسام المضادة المعادلة الموجودة.

وقال جوليهار: "إجمالاً ، اكتشفنا أن نسبة عالية من ELISAs ترتبط بشكل جيد بتحييد الفيروس ويمكن استخدامها كبديل لفحص بلازما النقاهة".

بالإضافة إلى ذلك ، وجد الباحثون أن المتبرعين في فترة النقاهة يحافظون على مستويات عالية من المناعة على مدار عدة أسابيع ، وأن التبرع المتكرر بالبلازما لم يتسبب في انخفاض كبير في مستويات الأجسام المضادة أو معادلة الفيروس.