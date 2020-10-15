شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: لقاحات كورونا قد تكون جاهزة نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC توقعات متفائلة بشأن لقاحات فيروس كورونا، وقالت إن بعض اللقاحات ستكون جاهزة بحلول نهاية العام، ولا يلعب مركز السيطرة على الأمراض أى دور فى تطوير اللقاح لكنه سيساعد فى توزيع اللقاحات بينما تساعد المعاهد الوطنية للصحة فى تطوير واختبار اللقاحات وتمنح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أى تصريح أو موافقة لاستخدامات الطوارئ.

وبحسب ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية، قال مركز السيطرة على الأمراض: "الهدف هو أن يتمكن الجميع من الحصول بسهولة على لقاح COVID-19 بمجرد توفر كميات كبيرة.. الخطة هي أن يكون هناك عدة آلاف من مقدمي التطعيم متاحين حتى لا يضطر أي شخص للسفر بعيدًا لتلقي التطعيم، سواء كان ذلك في مكتب طبيبك أو صيدلية البيع بالتجزئة أو المستشفى أو المركز الصحى".

وقال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة، لشبكة سي بي إس نيوز إن اللقاح قد يكون متاحًا على نطاق واسع بحلول أبريل.

وتابع فوسي قائلاً إن الباحثين يجب أن يعلموا بحلول نوفمبر أو ديسمبر ما إذا كانت بعض تجارب اللقاحات مرشحاً آمناً، وأنه حتى إذا تم تحديد المرشح الآمن، فمن المرجح أن تكون الكميات الأولية بضعة ملايين من الجرعات.

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وأشارت CDC إلى أنه "إذا كان هناك إمداد محدود، فقد يُنصح ببعض المجموعات للحصول على لقاح COVID-19 أولاً".

وقال مركز السيطرة على الأمراض CDC إن الحكومة الفيدرالية التزمت بتوزيع لقاحات فيروس كورونا مجانًا، على الرغم من أن مقدمى الخدمة قد يكونون قادرين على فرض رسوم إدارية يجب أن يغطيها التأمين.

وقال خبير صحى بارز إن التجمعات الصغيرة أصبحت مصدرًا متزايدًا لانتشار Covid-19، حيث تتزايد الحالات والاستشفاء في جميع أنحاء البلاد.