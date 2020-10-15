شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لغسل اليدين.. كيف أدى وباء كورونا إلى تغيير سلوكنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم، الأمم المتحدة باليوم العالمى لغسل اليدين، ضمن الأيام الدولية التى يتم تذكير العالم بها حتى لو لم تكن هناك مناسبة مرتبطة بذلك اليوم، إلا أنه عند انتشار فيروس كورونا COVID-19 برزت أهمية غسل اليدين فى منع انتشار العدوى.

الوباء العالمى سلط الضوء على أهمية نظافة اليدين ليس فقط لمقدم الرعاية الصحية، لكن أيضًا للجميع، وبمناسبة اليوم العالمى لغسل اليدين 2020، يجب على المرء أن يعرف أن الحفاظ على نظافة اليدين ضرورى ليكون فى مأمن من COVID-19.

تحول كبير نحو نظافة اليدين

قبل أن يضرب فيروس كورونا العالم، لم يتم التأكيد على غسل اليدين كثيرًا، ومع ذلك أدى COVID-19 إلى تحول كبير فى النهج تجاه النظرة نحو الحياة والنظافة.

ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth" تبنى الجميع، بما فى ذلك العاملين فى مجال الرعاية الصحية وغيرهم، بنشاط العادات الجديدة لنظافة اليدين والأقنعة والتباعد الجسدى، بل وكان من بين هذه العادات الجديدة، تتطلب نظافة اليدين تمرينًا متكررًا، وتقنية جيدة، من محاليل غسل اليدين السائلة ومعقمات الأيدى إلى الصابون العادى.

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هل يجب نسيان المصافحة إلى الأبد؟

المصافحة هى آداب كلاسيكية تحظى بتقدير كبير لكنها دخلت فى النسيان فى بداية هذا الوباء، لكن عندما تنسى وتصافح أحد الأشخاص، تمنحك معقمات اليدين الحرية فى التخلص من الهالة المخيفة حول آداب المصافحة دون أى قلق، ومع ذلك لا تزال التحذيرات العامة تشدد على الحاجة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ جميع التدابير اللازمة مثل غسل اليدين، إلخ.

كيف نجعل من غسل اليدين مفتاح الحياة الصحية؟

مع التأكيد الكبير على الحاجة إلى الحفاظ على نظافة اليدين، هناك بعض النصائح للبقاء بصحة جيدة فى أوقات الوباء هذه، ما يجعل نظافة اليدين مهمة للغاية.

تأتي معقمات اليدين بأشكال مختلفة.. فيحتوى معقم اليدين المعتمد على الجل على مرطبات ضمن محتواها، يمنع اليدين من الإصابة بالأكزيما والتهاب الجلد التأتبى، وقد أدت المطهرات المحتوية على الكحول إلى زيادة حدوث هذه المظاهر الجلدية لدى المتخصصين فى الرعاية الصحية والعامة على حد سواء.

ابحث دائمًا عن المحتوى الموجود فى معقمات اليدين.. من الأفضل أن يكون لديك 70% على الأقل من الكحول فى معقمات اليدين.

وبالإضافة إلى نظافة اليدين من الضرورى تجنب ملامسة يديك للوجه.