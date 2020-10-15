وفاة طفلة خضعت لعلاج تجريبي في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "ليزوجين" الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية عن وفاة إحدى مريضاتها، وهي طفلة في الخامسة من العمر كانت تعالج في الولايات المتحدة في إطار تجربة سريرية بشأن علاج جيني لمرض نادر يصيب الأطفال.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن "السبب المباشر للوفاة لا يزال مجهولا حاليا" وأن "ما من دليل حتّى الساعة على ارتباط الوفاة بتناول المنتج" المستخدم في هذه الدراسة السريرية الدولية النطاق.

والمريضة طفلة في الخامسة من العمر لم تنقل إلى المستشفى وقت وفاتها.

وهي كانت قد تلقّت العلاج في أحد المراكز الأربعة لهذه التجربة السريرية التي تجريها "ليزوجين" في الولايات المتحدة قبل العودة إلى منزلها، بحسب المجموعة التي لم تحدّد لا جنسية الفتاة ولا مكان وفاتها.

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ويقضي الهدف من التجربة السريرية بتطوير علاج جيني لداء عديد السكاريد المخاطي من النوع "3 إيه" ، وهو مرض وراثي انتكاسي عصبي خطير يصيب الأطفال ويستعصي علاجه حاليا، ويُعرف أيضا باسم مرض سانفيليبو من النوع "إيه".

وفي 5 يونيو الماضي، طلبت الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية (FDA) تعليق التجربة بعد رصد تشوّهات التقطت بتقنية التصوير بالرنين المغناطيسي.



وكان 19 من المرضى العشرين المشاركين في الدراسة قد تلقّوا حتى 5 يونيو الماضي جرعة من المنتج في أحد المراكز الثمانية، حيث تجري الشركة تجاربها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأعربت الشركة عن حزنها العميق لوفاة الطفلة، مؤكدة جمع "معلومات إضافية" لإجراء تحقيق في ملابسات هذه الحادثة.