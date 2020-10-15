الإمارات: 114 ألف فحص كورونا و1666 حالة شفاء جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دولة الإمارات، الخميس، إجراء 114 ألفا و147 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم. ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى دولة الإمارات في الكشف عن 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ بذلك مجموع الحالات المسجلة 111437 حالة. Advertisements وأعلنت الوزارة عن شفاء 1666 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 103325 حالة. فيما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات إلى 452 حالة. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة الجميع وسلامتهم.

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