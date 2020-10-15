كل ما يهمك عن الحلبة للنساء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - جدول المحتوى 1- القيمة الغذائية لبذور الحلبة 2- فوائد الحلبة للمرضعة 3- محاذير إستخدام الحلبة أثناء الحمل 4- فوائد الحلبة للنساء بشكل عام 5- طريقة تحضير شاي الحلبة 6- كيفية التخلص من رائحة الحلبة المزعجة Advertisements تعتبر الحلبة من السوائل الساخنة التي تقدم للنساء خصوصاً، وقد ارتبطت بفترة النفاس، وقد قيل عنها قديماً لو علم الناس قيمة الحلبة لثاقلوها بالذهب، وقد ورد في بعض المراجع أن التجار قديماً كانوا يبيعون بذور الحلبة مقابل جرامات الذهب لعظيم شأنها، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" كل ما يهمك معرفته عنها من خلال اللقاء مع إختصاصية التغذية سميرة أبو الخير كالآتي. 1- القيمة الغذائية لبذور الحلبة تتبع الحلبة عائلة البازلاء تتبع الحلبة وهي من النباتات العشبية أو البقوليات، وتتبع عائلة البازلاء.

يصل طول نبات الحلبة إلى ارتفاع ما يقارب ثلاثة أقدام، وتحتوي قرونها على 10-20 حبة من البذور الصغيرة ذات اللون الأصفر المائل إلى البني.

يرى البعض أن رائحة بذور الحلبة غير محببة، في حين أن رائحة أوراق الشجرة عطرية لطيفة ومقبولة.

تحتوي الحلبة على كمية وفيرة من الألياف المفيدة للجسم.

كما تحتوي على أملاح الماغنيسيوم والنحاس والفوسفور.

وتحتوي على كمية مناسبة من فيتامين ب6.

وتحتوي على كمية مناسبة من الحديد. 2- فوائد الحلبة للمرضعة تدر الحلبة حليب المرضعة إستخدم مغلي بذور الحلبة منذ القدم للمرضعات، وخاصة بعد الولادة مباشرة لزيادة إدرار الحليب.

كما إستخدمت الحلبة لتنظيف الرحم بعد الولادة، حيث تزيد وتسرع من نزول بقايا الحمل من الرحم.

والبعض يرى أن الحلبة تغير طعم حليب المرضعة، وقد ينفر الرضيع من حليب أمه بسببها، ولكن يمكن شرب مغلي بذور الحلبة باعتدال ودون إسراف.

يفضل أن تشرب الأم المرضعة التي تشتكي من قلة حليبها مرة يومياً ولمدة أسبوعين. 3- محاذير إستخدام الحلبة أثناء الحمل تشرب الحامل الحلبة بحذر شديد لا يفضل أن تشرب الحامل الحلبة أو تتناول بذورها بأي شكل في الثلث الأول من الحمل لأنها تحفز الإجهاض.

كما أشارت دراسات حديثة لدور الحلبة في تشوهات الجنين.

ولا يفضل تقديم الحلبة للساء أثناء الولادة، حيث يعتقد البعض أن مغلي بذور الحلبة يساعد على تسريع الطلق، ولكن الصحيح أن الحلبة تكسب المولود رائحة معينة ولافتة، حيث يمكن الخلط بين هذه الرائحة وبين داء بول شراب القيقب، وهو حالة وراثية وخطيرة تستدعي القلق، ولذلك يفضل عدم الدخول في هذه المتاهات التي تؤثر على الأم ونفسيتها.

ويمكن للحلبة أن تساعد في تكبر الثدي إستعدادا للرضاعة، ولهذا الغرض تتناول الحامل ما لايزيد عن 4 جرامات من منقوع بذور الحلبة. 4- فوائد الحلبة للنساء بشكل عام الإكثار منها يزيد من الغثيان تفيد الحلبة النساء في تحسين نسبة السكر لديهن، حيث تعمل الحلبة على خفض مستويات السكر، وفي حالة الحمل يمكن شرب القليل منها لمن تعاني من سكري الحمل.

تعمل الحلبة على منح النساء الشعور بالشبع بسبب نسبة الألياف العالية فيها، ولذلك فهي من الوصفات التي تعمل على تقليل الوزن وليس كما يشاع عنها.

تستخدم في علاجات بشرة النرأة حيث تقلل من ظهور التجاهيد في حال مسح البشرة بمغلي بذور الحلبة بعد تبريده، أو تطبيق مطحون بذور الحلبة على البشرة.

كما تخلص البشرة من البثور وآثار حروق الشمس والبقع الغامقة. 5- طريقة تحضير شاي الحلبة تحلى الحلبة بالعسل للمزيد من الفائدة يتم تنظيف بذور الحلبة مما يعلق بها من شوائب.

تغسل وتترك لتجف قليلاً.

تضاف ملعقة كبيرة من بذور الحلبة لكوب كبير من الماء المغلي ثم يغطة ويترد حتى يصبح دافئاً.

يمكن تصفية بذور الحلبة وتناول شراب المغلي من البذور بعد تحليتهب العسل. 6- كيفية التخلص من رائحة الحلبة المزعجة تختفي الرائحة بعد أسبوع يمكن التخلص من رائحة الحلبة المزعجة والتي تظهر بعد عدة أيام في البول والعرق من خلال إضافة قشر الليمون إلى مغلي بذورها عند التحضير.

كما يمكن إضافة قطرات من الفانيليا الصناعية، أو بعض الفانيليا الطبيعية إليها.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن الرائحة تختفي بعد إستخدام مغلي بذور الحلبة بشكل يومي لمدة أسبوع، حيث تظهر بعد الإستخدام لأول مرة ثم تختفي، ولذلك فلا داعي للإنزعاج من بقاء الرائحة وعدم تناولها لعظيم فوائدها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.