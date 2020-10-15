10 ألعاب و أنشطة تعليمية لطفلك البالغ 4 أشهر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:40 مساءً -

أصبح طفلك البالغ من العمر أربعة أشهر الآن أكثر حرصًا من ذي قبل، ويحاول استكشاف العالم من حوله، نحن نعلم أنك مستمتعة بذلك، لكن هذا لا يكفي؛ لأنه حان الوقت لمساعدتك، قد تسألين: "كيف وماذا يمكنني أن أفعل لتعليم مثل هذا الطفل الصغير؟ التقت الخليج 365 نت بأخصائية التخاطب نيفين مسعود؛ لتعرفنا بعض الأنشطة والألعاب التعليمية الرائعة لملاكك البالغ من العمر أربعة أشهر، ومع ذلك، قبل أن تبدئي في تعليم أي شيء لطفلك، عليك أن تعرفي قدراته

اعرفي قدرات أطفالك

يمكن لطفلك أن يفعل الكثير

الألوان الزاهية..تأسر طفلك

أن يدرس وجهك ويلاحظ الألوان الزاهية الآن. تطورات أخرى خلال أربعة أشهر

الشهر الرابع هو خطوة مثيرة للاهتمام. يبشر بالعديد من التطورات الجديدة للطفل

التطور المعرفي: يستطيع طفلك الصغير التمييز بين درجات اللون البرتقالي والأحمر

يبدو أن الألوان الزاهية تأسره، وينظر إلى الأشياء برهبة

تطور دماغه أسرع من ذي قبل

يمكنه دراسة الوجوه

يعتمد ذلك على اكتشافاته واهتماماته وخبراته ووجهات نظره إلى العالم. إذا كنت تعتقدين أنه كثير جدًا بالنسبة للطفل، فدعينا نخبرك أن طفلك كبير بما يكفي لتعلم أشياء جديدة

يمكنه دراسة الوجوه والتعبيرات والعينين. يمكنه التعرف عليك وعلى مقدمي الرعاية المألوفين

التطور البدني: يبدأ الأطفال في التدحرج هذا الوقت. إنهم يهتمون بلمسة وملمس وشكل الأشياء التي يحملونها، ويحبون قضاء بعض الوقت على البطن

التنمية الاجتماعية: يحاول الأطفال التواصل من خلال الثرثرة. يصدرون أصواتًا مختلفة عندما تكون سعيدة وحزينة. أصبحوا أكثر اجتماعية من ذي قبل

باختصار، أصبح حبيبك الصغير جاهزًا الآن لأنشطة التعلم الممتعة. فيما يلي بعض الأنشطة التعليمية المثيرة لطفل يبلغ من العمر أربعة أشهر. جربيها لتعزيز مهاراته الحسية وكذلك تطوره

حان الوقت لتقرئي له وتتحدثي معه

الأنشطة التنموية لعمر 4 أشهر

1-القراءة من أجل المتعة

طفلك يمكنه سماعك

إذا كنت تعتقدين أن طفلك أصغر من أن تقرئي القصص له، فأنت مخطئة. ليس من السابق لأوانه أبدًا البدء في القراءة لأنها فرصة رائعة للترابط. أيضًا، لا تقلقي إذا كنت تعتقدين أنه يشعر بالقلق، فيمكنه سماعك

المهارات المطورة: المهارات المعرفية

سوف تحتاجين إلى كتب مصورة بسيطة

ابدئي بالكتب المتينة والقصيرة. اسمحي له بلمس الكتاب. سيحب لمس هذه الكتب وقد يتذوقها أيضًا! قد تجدين اهتماماته عابرة. لا تهتمي، الاهتمام لبضع ثوان يكفي لخلق انطباع دائم.

قومي بالإيماءات أثناء القراءة، أشيري إلى الشخصيات أو الصور. كوني معبرة.

2-تحدثي إلى طفلك

قومي بإصدار أصوات الحيوانات

يتطلع طفلك إلى التواصل معك. فلماذا لا نشجعه في هذه المحاولات المبكرة للتواصل؟ استجيبي لطفلك لتنمية مهاراته المعرفية.

المهارات المطورة: المهارات المعرفية، المهارات الحركية

كيف؟ ..يمكنك وضع الطفل على بطنه على بطانية وتحريكه تدريجياً في جميع أنحاء الغرفة. انطقي أسماء العناصر التي تراها أثناء تنقلك

إذا كان طفلك يضحك ويبتسم، فشجعيه على عمل وجوه مضحكة. قومي بإصدار أصوات الحيوانات وصفارات ومعرفة ما إذا كان طفلك يحبها

يمكن أن تكون الدغدغة جزءًا من لعبتك في أي وقت. مرري أصابعك على بطن حبيبك

3-حان الوقت للاستكشاف

امنحي طفلك ألعابا ليستكشفها

الألعاب أو الأشياء التي تساعد الطفل على التعرف على الحواس المختلفة هي ألعاب سحرية وتعليمية. امنحيها لطفلك ليستكشفها

المهارات التي يتم تطويرها: الحواس والسبب والنتيجة

سوف تحتاجين بعض الألعاب أو الأشياء...كيف؟

اجعلي طفلك يلمس قماشًا بمواد مختلفة مثل المخمل والصوف. أعطيه الألعاب المناسبة لعمره، والتي يمكن أن يضعها في فمه.

لكن يجب ألا تشكل الألعاب خطر الاختناق وأن تكون آمنة في الفم. سيستمتع طفلك بالألعاب التي تصدر أصواتًا أو تصدر خشخشة كلما لمسها

كما أنها تساعد الطفل الصغير على معرفة مفهوم السبب والنتيجة. أدخلي أصواتًا مختلفة عن طريق جرس أو طبلة.

مرري لعبة ذهابًا وإيابًا. إنها متعة! تعتبر صالة الألعاب الرياضية أو حصيرة بلات خيارًا جيدًا أيضًا

4-علقي المرايا في مستواه

طفلك يستمتع برؤية الانعكاس

يتعلم طفلك حيل التجارة. يبتسم لك. يستدير إلى صوت مألوف أو يبكي إذا لم تكوني موجودة. لا يستطيع التعرف على نفسه في المرآة ولكنه يستمتع برؤية الانعكاس

المهارات المطورة: المهارات الاجتماعية

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سوف تحتاجين إلى اللعب مع المرايا

كيف؟..ضعي مرآة غير قابلة للكسر بجوار طاولة التغيير أو سريره. قومي بتعليق أو وضع بعض الألعاب بطريقة تمكن طفلك من رؤية انعكاساتها في المرآة. يستمتع طفلك الصغير بتلك المرئيات في المرآة

5-تجريب لطيف

يحرك يديه وساقيه

هو يقوم بالخطوات الأولى. يستمر طفلك في تحريك يديه وساقيه بشكل شبه مستمر عندما يكون مستيقظًا. ربما تعرفين أنه مستعد لبعض التدريبات البسيطة

المهارات المطورة: المهارات المعرفية، المهارات الحركية

كيف؟ ..ارفعي طفلك وضعيه على الأرض برفق. اجعليه يلعب في أوضاع مختلفة حتى يتوازن أثناء محاولته التحرك. شجعيه على التدرب على التدحرج من ظهره إلى بطنه. من خلال وضع الألعاب حوله، يمكنك تشجيع التمحور. ألعاب تنموية لعمر 4 أشهر

6-اللعب مع فقاعات

انفخي الفقاعات بالقرب من طفلك

الفقاعات مدهشة وهي واحدة من الألعاب الممتعة للعب مع طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر. عندما لا يستطيع الكبار مقاومة اللعب معهم، فكيف يتحكم الطفل في نفسه؟ لن يستمتع طفلك فحسب، بل سيتعلم أيضًا من خلالها

المهارات التي يتم تطويرها: التنسيق بين اليد والعين والمهارات المعرفية

سوف تحتاجين إلىأنبوب يمكنك استخدامه لتفجير الفقاعات ماء وصابون كيف؟

ضعي طفلك على كرسي. اغمسي الأنبوب في الماء والصابون. انفخي بعض الفقاعات في اتجاه الطفل. لكن احذري، ليس في عينيه أو فمه. انفخيها بالقرب منه حتى يتمكن من لمسها. مع استمرار النفخ

سيدرك طفلك ما يجب عليه القيام به. إنه يلمس ويحاول تفجير تلك الفقاعات المضحكة. تدريجيًا، ابدئي في نفخ الفقاعات بحيث تهبط على يدي الطفل وبطنه ورجليه، إلخ.

على سبيل المثال، انفخي بعض الفقاعات على ساقيه وقولي اسم جزء الجسم بصوت عالٍ. سوف يساعده في التعرف على الأجزاء

7-لعبة الروك آند رو

علمي طفلك التوازن

يشعر طفلك بالملل ببطء حتى يستريح على ظهره طوال اليوم. ساعديه في الجلوس وشاهدي كيف يحب أن يرى العالم من زاوية مختلفة.

ستساعد لعبة الروك والصف طفلك على التعود على الجلوس وتقوية عضلات الظهر الحساسة

المهارات التي يتم تطويرها: المهارات الحركية الإجمالية

الآن، عليك أن تتعلمي بعض القوافي. احصلي على كلمات أغنية الحضانة

كيف؟...اجلسي على الأرض واطوي رجليك أمامه، كما لو كنت على وشك البدء في تمرين الإطالة. اجعلي طفلك يجلس في مواجهتك. ضعي وسادة خلف ظهر طفلك؛ حتى يتمكن من الحفاظ على توازنه. الآن أمسكي يدي طفلك بقوة ولكن برفق وانحني للخلف ببطء. افعلي ذلك بطريقة تجعل طفلك يتجه نحوك دون أن يفقد توازنه. ثم تقدمي ببطء، بحيث يتحرك طفلك للخلف نحو الوسادة، وتميلين نحو طفلك. استمري في غناء الأغنية أثناء قيامك بذلك وساعدي طفلك على تعلم التوازن والاستقرار في وضعية الجلوس

8-لعبة الغناء

اجعلي طفلك يشعر بالراحة

أنت المغني المفضل لطفلك. إنه لا يحب سماع صوتك فحسب، بل يلتقط أيضًا الكلمات ممن يتحدث إليه. كلما سمع هذه الكلمات أكثر، كان يتذكرها بشكل أفضل. لذا فقط غني له، بغض النظر عما يشعر به الآخرون في المنزل

المهارات التي يتم تطويرها: سمع الطفل، والمهارات المعرفية واللفظية

سوف تحتاجين إلى أن تكوني وطفلك فقط

كيف؟ ..اجلسي في وضع مريح واجعلي طفلك يشعر بالراحة. قومي بغناء التهويدة المفضلة لديه. قومي بإنشاء أغنية بسيطة لتشمل أسماء جميع أعزاء الطفل مثل الأم والأب والجدة وما إلى ذلك. حافظي على الديناميكيات وجلب بعض تعابير الوجه أثناء الغناء.

9-العبي مع الكرات

الكرات نشاط ممتع للأطفال

ألعاب الكرات رائعة وهي نشاط ممتع رائع للأطفال بعمر أربعة أشهر. إنهم يتساءلون كيف يمكن لشيء ما أن يتدحرج هكذا ببساطة

المهارات التي يتم تطويرها: المهارات الحسية، السبب والنتيجة، المهارات الحركية

سوف تحتاجين إلى كرات ملونة

كيف؟..خذي كرات من مواد وألوان مختلفة. أظهري كيف تتدحرج الكرة. أسقطي الكرة واجعليها ترتد. سيحب طفلك الصغير استكشاف الشيء. ضعي الطفل على بطنه واسمحي له بدفع الكرة أو الإمساك بها

10-تاريخ التشغيل

لا تفارني طفلك بآخرين

طفلك يتواصل اجتماعيًا. حتى أنه قد يشعر بالملل من رؤية بعض الوجوه المألوفة دائمًا. لماذا لا تجلبي بعض الإثارة من خلال ترتيب موعد اللعب؟

المهارات المطورة: المهارات الاجتماعية، الاتصال

سوف نحتاج إلى: مكان جيد به بعض الألعاب الممتعة

كيف؟..ادعي بعض أصدقائك مع أطفالهم، يجلسون على الأرض مع بعض الألعاب. يمكنك حتى لعب peek-a-boo

كل طفل لديه سرعته. لا نجبره على فعل شيء لمجرد أن هذا النشاط مذكور في مخطط النمو الخاص به. لا يهم إذا كان طفلك يتدحرج في الشهر الرابع أو الخامس؛ لأن الخطوط الفاصلة بين الأشهر غامضة تمامًا

فقط انظري لطفلك ينمو واستمتعي به كل يوم. لا تقارنيه بأطفال آخرين. ومع ذلك، إذا كان متخلفاً عن المراحل الرئيسية، فتحدثي إلى طبيبه