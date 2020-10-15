خرافات حول تساقط الشعر بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - إذا ما تساقط شعرك بعد الولادة، فسوف تستبشر أمك حين تخبريها بذلك وسوف تقول لك مسرعة وهي فرحة" الآن اصبح طفلك يعرفك حق المعرفة"، والحقيقة أن المولود يعرف أمه منذ أن كان في رحمها، ولكن تتغير علاقته بها بعد الولادة بعدة أشهر، ولكن هناك خرافات راجت جول تساقط شعر الأم بعد الولادة تستعرضها معك الدكتورة غدير عمار، إختصاصية النساء والولادة كالآتي. خرافات حول تساقط شعر الأم بعد الولادة هل تفكرين بالحمل مرة أخرى؟ يستاقط شعرك لأن مولودك أصبح يميز وجهك من بين الوجوه.

يتساقط شعرك لأنك تفكرين في الحمل مرة أخرى!

يتساقط شعرك بعد الولادة لأن زوجك ابتعد عنك بعد الولادة!

ويتساقط شعرك لأنك تشعرين بالغيرة من أخرى أنجبت ولداً، في حال أنجبت بنتاً!

يتساقط شعر الأم بعد الولادة الطبيعية، ولا يتساقط بعد الولادة القيصرية.

يسقط شعر الأم بعد ستة أشهر بسبب حزنه على تقليل الرضاعة الطبيعية، والبدء في تقديم الطعام الصلب للرضيع. ما هي الأسباب الحقيقية لتساقط الشعر بعد الولادة؟ تغير الهرمونات من أسباب تساقط الشعر بعد الولادة خسارة الوزن بعد الولادة: فالنساء يلجأن لتقليل طعامهن بعد الولادة ليعدن للقوام الرشيق قبل الحمل، ويغفلن عن تناول الفيتامينات والمعادن المغذية للشعر مما يؤدي لتساقطه.

عودة الهرمونات لوضعها الطبيعي: فخلال مرحلة الحمل تلاحظين أن شعرك قد إزداد كثافة، ولكن بعد الولادة يتساقط الشعر بسبب عودة الهرمونات لطبيعتها وقد تتناقص، فالشعر الذي تفقدينه بمقدار الشعر الذي كان من المفروض أن تفقديه خلال تسعة أشهر كاملة.

التعب والأرهاق وما تتعرض له الأم من توتر نفسي وقلق، وخاصة ما يعرف بإكتئاب ما بعد الولادة مما يحفز من إنتاج الكورتيزول وهو من هرمونات التوتر التي تؤثر على هرمونات جسمك، وتؤدي لتساقط شعرك.

إصابة الأم بالأنيميا بعد الولادة، حيث تفقد الأم كمية بكيرة من دماء الولادة وكذلك فترة النفاس ونزول الدماء، مما يجعلها معرضة لتكسر الأظافر وتساقط الشعر.

قصور الغدة الدرقية لدى الأم، وقد يحدث خلال الحمل ويزداد بعد الولادة، مما يؤدي إلى تساقط شعرها مع أعراض أخرى يجب علاجها بإجراء فحوصات لمستويات هرمونات الغدة الدرقية.

الرضاعة الطبيعية تستهلك من جسم الأم كمية من المواد الغذائية والعناصر الهامة لجسمها، وفي حال عدم تعويضها على شكل غذاء صحي ومناسب كماً وكيفاً، وكذلك عدم تناول بعض المكملات الغذائية سوف تصاب الأم بالهزال مع مرور الوقت وتظهر عليها أعراض سوء التغذية ومنها تساقط الشعر وضعفه وهشاشته.

في حال تناولت الأم موانع للحمل بعد الولادة فبعضها قد يؤدي لتساقط الشعر بصورة ملحوظة. علاج تساقط الشعر بعد الولادة يعود الشعر للنمو دون علاج يجب أن تهتم الأم بصحتها الجسدية والنسية من حيث التغذية السليمة وممارسة رياضة الاسترخاء مثل اليوجا للتخلص من قلق ما بعد الولادة.

اتباع نظام ريجيم صحي في حال رغبت الأم بخسران الوزن بعد الولادة، فالريجيم بدون تخطيط يؤدي لنقص عناصر غذائية هامة في الجسم تظهر على الشعر والبشرة والأظافر.

عدم إستخدام موانع حمل دون إستشارة الطبيب.

يفضل عدم الخضوع لأي علاج خارجيـ أو سماع خرافات النساء المحيطات بها لأن الشعر بعد ستة أشهر من الولادة يبدأ في النمو مرة ثانية، ويقل التساقط تلقائياً. والآن عزيزتي الأم وبعد أن تعرفت على هذه الخرافات وحقيقتها، هل لديك أسئلة حول علاج تساقط شعرك بعد الولادة؟ نحن في انتظار تساؤلاتك..

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