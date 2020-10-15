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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: كورونا مصدر قلق كبير في أوروبا والان مع التفاصيل
الخميس 15 أكتوبر 2020
حذر الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن تطور وباء كوفيد-19 في أوروبا يشكِّل "مصدر قلق كبير"، مع أن الوضع لا يشبه ما حدث في الربيع.
وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن "عدد الإصابات اليومية يرتفع وحالات الدخول إلى المستشفيات كذلك"، موضحاً أن "كوفيد أصبح السبب الخامس للوفاة، وتم بلوغ عتبة الألف وفاة يومياً".
إلا أنه أوضح: "مع أننا نسجل زيادة في عدد الإصابات بمقدار الضعفين أو الثلاثة أضعاف يومياً مقارنة بذروة شهر أبريل، فإننا لا نزال نرصد وفيات أقل بخمس مرات"، مشدداً على أهمية التدابير الجديدة السارية في جميع أنحاء أوروبا للحد من انتقال الفيروس.
واعتبر كلوغه أنها "ردود مناسبة وضرورية لما تخبرنا به البيانات عن انتقال العدوى ومصادرها التي تحدث في المنازل والأماكن العامة المغلقة، ولدى الأشخاص الذين لا يحترمون تدابير الحماية الذاتية".
وسجلت منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تضم 53 دولة بما في ذلك روسيا، أكثر من 7,25 ملايين إصابة رسمية ونحو 250 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، وفقاً لجدول مراقبة المنظمة.
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