شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تناقش النشر العلمى الدولي في اطار تنمية أداء أعضاء هيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جامعة حلوان من خلال وحدة دعم البحث العلمي، ورشة عمل من خلال تطبيق زووم لمناقشة كل ما يتعلق بالنشر العلمي، وذلك في إطار خطة الجامعة لتنمية أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال البحث العلمي وانطلاقا من أهمية البحث العلمي في رفع التصنيف الدولي لجامعة حلوان .

حاضر في ورشة العمل الدكتور محمد القصاص مستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا ومدير، وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، وعضو المجلس العلمي النوعي للأبحاث الطبية بأكاديمية البحث العلمي.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية على أهمية ورش العمل التي تنظمها وحدة دعم البحث، حيث تساهم في النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، وتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، بما يسهم في بناء كوادر بحثية متميزة تعزز زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

وقام الدكتور محمد القصاص خلال ورشة العمل بالرد علي تساؤلات أعضاء هيئة التدريس والباحثين الخاصة بالنشر العلمي الدولي والموضوعات المتعلقة بها، مثل حقوق وترتيب المؤلفين، النزاهة الأكاديمية وفحص الاقتباس، الحسابات التعريفية المختلفة الخاصة بالباحثين، قواعد البيانات العلمية، وكيفية التعامل مع مراجعات الأبحاث، والتوثيق العلمي. أدارت الحوار بالجلسة الأستاذة الدكتورة هايدي سمير، الأستاذ المساعد بكلية طب حلوان.

وأشاد جميع المشاركين في ورشة العمل بالمشاركة الفعالة، وأهميتها وإثرائها ببنك معلومات عن النشر العلمي، مما يسهم فى تعزيز مهارات الباحثين، من خلال النقاش والرد على جميع استفسارات المشاركين. حضر ورشة العمل ٣٧١ باحث وعضو هيئة تدريس من كليات الجامعة والعديد من المشاركين من الجامعات المصرية والعربية.

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