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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة مها الدملاوى رئيس الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، والدكتور شريف سعد كراوية رئيس معهد بحوث أمراض العيون، الخميس بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

وقالت «الدملاوى»، أن البروتوكول جاء تنفيذاً لسياسة الدولة للعمل على تشجيع البحث العلمى في المجالات التي ترتبط بالخطط التنموية للدولة، والموجه نحو السعى دوماً إلى تقديم الدعم العلمى والفنى والتكنولوجى للصناعة، والقيام بكل ما يتعلق بالتعاون ما بين الجامعات والمراكز العلمية المرموقة والشركات الصناعية الوطنية في المجالات العلمية.

وأوضحت أن هذا التعاون يهدف إلى الحرص على تحقيق تعاون مثمر بناء بين الطرفين في المجالات البحثية، التدريبية والتطويرية وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العملية البحثية الشاملة لدى كل من الطرفين من خلال تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك .

معهد بحوث أمراض العيون ومدينة الأبحاث العلمية توقعان بروتوكول تعاون مشترك (صور)

معهد بحوث أمراض العيون ومدينة الأبحاث العلمية توقعان بروتوكول تعاون مشترك (صور)

معهد بحوث أمراض العيون ومدينة الأبحاث العلمية توقعان بروتوكول تعاون مشترك (صور)