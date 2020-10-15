فاوتشي يتوقع توفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا نهاية العام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2020 11:53 صباحًا

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الأربعاء، عن توقعاته بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا “الآمن والفعال” متاحا بحلول نهاية العام، كما تحدث عن وضع ترامب الصحي.

وقال إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لم يعد حاملا لفيروس كورونا المستجد، وبالتالي لا يمكنه نقل العدوى لآخرين، متوقعا الحصول على لقاح كورونا في وقت قريب.

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وتابع فاوتشي خلال حديثه لبرنامج “سي بي أس إيفنينغ نيوز” الأربعاء، أن بإمكان الرئيس ترمب حضور برنامج قادم مع شبكة “أن بي سي نيوز” الخميس من دون تعريض الآخرين للخطر.

وقال فاوتشي خلال المقابلة، إنه وزميله كليفورد لين في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) راجعا إجمالي اختبارات فيروس كوفيد- 19 التي أجراها الرئيس، بالإضافة إلى اختبار إضافي تم إجراؤه في مختبر المعاهد الوطنية للصحة للوصول إلى استنتاج مفاده أن الرئيس لم يعد معديا.

وأشار فاوتشي إلى أن التوقف الأخير في تجربة لقاح شركة جونسون آند جونسون يجب أن يكون “مؤشرًا جيدًا” على أن تجارب اللقاح تعمل كما تهدف إلى حماية سلامة الناس، موضحا أنه تم إيقاف التجربة مؤقتًا هذا الأسبوع، بسبب رد فعل سلبي محتمل لدى أحد المتطوعين.

ودعا كبير خبراء الصحة في الولايات المتحدة الناس إلى “محاولة إبقاء النوافذ مفتوحة”و”لا تخف من ارتداء قناع في منزلك إذا لم تكن متأكدًا من أن الأشخاص في المنزل” غير مصابين.