شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحقق الربح من خلال منصات التواصل الإجتماعي؟ محلل يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود السيد صالح، محلل مواقع التواصل الإجتماعي، إن التقارير تؤكد أن موقع فيس بوك يحصد 52 مليون زيارة في الساعة الواحدجة، وأن هناك 2 مليون مصري يدخلون إلى حساباتهم في الساعة الواحدة.

وحلل محمود السيد، في لقائه مع عمرو عبدالحميد، على قناة «تن»، ببرنامج «رأي عام»، استخدامات الكثير لبعض المنصات وأبرزها تطبيق «التيك توك»، الذي زاد استخدامه خلال الفترة الأخيرة.

وأرجع «السيد» السبب في المشاكل التي رصدها مؤخراً بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، إلى رغبة الكثيرين في الشهرة خاصة أن أعمارهم صغيرة، في ظل غياب الرقابة والتوجيه من الأهل، بجانب عدم وجود سيطرة كاملة على شكل المحتوى المقدم.

وأجاب «السيد» على تساؤل الإعلامي عمرو عبدالحميد عن طرق كسب المال من وراء منصات التواصل الإجتماعي،قائلاً إن «هناك طرق قانونية تتم ولكن أساسها هو المحتوى المقدم، فقد يكون الشخص مقدماً لمحتوى إعلاني وبالتالي سيحصل على الربح، أو أن يحصل الشخص على الربح من قبل شركة فيس بوك، بسبب عدد من المشاهدات التي يحصدها هذا الشخص».

وعن تأثير منصات التواصل الإجتماعي، على الصحة النفسية للأشخاص، قال محلل مواقع التواصل الإجتماعي محمود السيد، إن العديد من المنصات وجدت أن هناك العديد من الأمور التي يتم عرضها تؤثر بشكل كبير على صحة المستخدمين النفسية، وبالتالي بدأت في تقديم بعض التحديثات لما يتم نشره وأبرز تلك المنصات، موقع الصور الشهير انستجرام.

ولكن ماذا عن المشاهير واستخدامهم لتلك المنصات؟ قال محمود السيد صالح، إن الكثير من النجوم أدركوا مدى أهمية السوشيال ميديا، ولهذا تعاون الكثير منهم مع شركات متخصصة في إداراة السوشيال ميديا يتمثل دورهم في الرد على الجمهور ونشر بعض الأمور.

وأكمل حديثه، على جانب آخر، هناك جانب سلبي ظهر من تعامل المشاهير مع السوشيال ميديا، فالبعض منهم اقدم على شراء الكثير من الحسابات والمتابعات ولكن للأسف بدأ رصدهم وإغلاق تلك الحسابات، فخلال 2020 تم إغلاق مليار حساب حول العالم غير مفعل يلس في مصر فقط بل حول العالم.

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