شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشهد أمريكا موجة وحشية من كورونا.. ماذا يتوقع العلماء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الولايات المتحدة، فى الغرب الأوسط والأجزاء الغربية منها، ارتفاعًا فى حالات الإصابة بكورونا COVID-19 ويتوقع الخبراء والعلماء بدء موجة ثانية وحشية من الوباء، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 16 ولاية شهدت المزيد من الحالات الجديدة فى الأسبوع الماضي مقارنة بأى أسبوع آخر فى الوباء.

وبحسب موقع "إنسايدر"، قال الدكتور بيتر هوتيز، عميد المدرسة الوطنية لطب المناطق الحارة فى كلية بايلور للطب، "لقد انخفضنا إلى أدنى نقطة مؤخرًا فى أوائل سبتمبر، حوالي 30 إلى 35 ألف حالة جديدة يوميًا، الآن نعود إلى حوالى 50 ألف حالة جديدة يوميًا، وسوف يستمر فى الارتفاع".

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ويبلغ متوسط ​​عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 فى الولايات المتحدة حوالى 50 ألف حالة يوميًا، أى أقل من 66 ألف حالة أسبوعيًا كانت تبلغ عنها عندما ارتفعت الحالات في يوليو ، ومع ذلك لا يزال الخبراء قلقين من أن مسار التفشي قد يعنى المزيد من الحالات مع اقتراب فصل الشتاء.

وتشهد 36 ولاية الآن اتجاهًا تصاعديًا للحالات بما في ذلك الشمال الشرقي بالإضافة إلى ذلك ، تمتلئ أسرة المستشفيات اعتبارًا من الأحد، كان لدى نورث داكوتا 20 سريرًا فقط لوحدة العناية المركزة المتاحة، وفقًا لبيانات الولاية.

وتُظهر البيانات التى تم جمعها بواسطة مشروع Covid Tracking أنه بينما فى الولايات المتحدة كان معدل إيجابية الاختبار حوالى 5.1٪ خلال الأسبوع الماضى، سجلت 13 ولاية معدلات أعلى من 10٪.