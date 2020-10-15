أسرع مشروبات لتخسيس وشد الجسم قبل الشتاء

تبحثين عن مشروب لتنحيف وشد الجسم قبل الشتاء، هل تبحثين عن مشروب لتنحيف وشد الجسم يكون أكثر فعالية في تعزيز فقدان الوزن. إليك أبرز 5 مشروبات لتنحيف وشد الجسم، تعزز عملية الأيض وتعزز الشبع وتقليل الجوع وكلها قد تشجع على فقدان الوزن.

فيما يلي أسرع مشروبات لتنحيف وشد الجسم التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي عند محاولة إنقاص الوزن والحصول على صحة جيدة.

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1. مشروب لتنحيف وشد الجسم...بالشاي الأخضر

الشاي مليء بمضادات الأكسدة المفيدة والعناصر الغذائية القوية الأخرى، بل إنها أيضاً واحدة من أكثر المشروبات فعالية لفقدان الوزن.

ثبت أن شرب الشاي الأخضر يقلل من وزن الجسم ودهون الجسم في العديد من الدراسات.

يحتوي الشاي الأخضر على كميات عالية من مادة الكاتيكين ومضادات الأكسدة التي قد تزيد من حرق الدهون وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللائي تناولن 3 جرامات من الشاي الأخضر يومياً تعرضن لحرق أكبر للدهون أثناء التمرين مقارنة بالنساء اللائي لم يشربن.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز فقدان الوزن عن طريق زيادة مستويات الطاقة، وتحسين الأداء أثناء ممارسة الرياضة.

علاوة على ذلك، يميل الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر إلى انخفاض ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري.



قد يساعدك شرب الشاي الأخضر على إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي والتشجيع على فقدان الدهون.

2. القهوة... مشروب لتنحيف وشد الجسم

يستخدم الناس القهوة حول العالم لتعزيز مستويات الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، وذلك لأن القهوة تحتوي على مادة الكافيين، وهي مادة تعمل كمنشط في الجسم وقد تفيد في إنقاص الوزن.

يمكن أن تقلل القهوة من تناول الطاقة وتعزز التمثيل الغذائي، مما قد يساعدك على إنقاص الوزن.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 33 من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين يشربون القهوة التي تحتوي على 6 ملغ من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن

الجسم يستهلكون سعرات حرارية أقل بكثير من أولئك الذين شربوا كمية أقل من الكافيين أو لا تحتوي على كافيين على الإطلاق.

قد يكون من الأسهل على شاربي القهوة الحفاظ على فقدان الوزن بمرور الوقت أيضاً.

3. الشاي الأسود...مشروب لتنحيف وشد الجسم

مثل الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأسود على مركبات قد تحفز فقدان الوزن.

الشاي الأسود هو نوع من الشاي تعرض لأكسدة (التعرض للهواء) أكثر من أنواع الشاي الأخرى، مما ينتج عنه نكهة أقوى ولون أغمق.

الشاي الأسود غني بالبوليفينول، بما في ذلك مجموعة من مركبات البوليفينول تسمى الفلافونويد. تعتبر مادة البوليفينول من مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل وزن الجسم.

أظهرت الدراسات أن البوليفينول الموجود في الشاي الأسود يعزز فقدان الوزن عن طريق تقليل تناول السعرات الحرارية وتحفيز تكسير الدهون.

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وجدت دراسة أخرى أجريت على 2734 امرأة أن أولئك الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد مثل الشاي الأسود لديهم دهون ودهون في البطن أقل بكثير من النساء اللائي تناولن كميات أقل من مركبات الفلافونويد الغذائية.

يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل من وزن الجسم. تشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأسود قد يساعد في تقليل دهون الجسم ويحفز فقدان الوزن.

4. الماء

تعد زيادة كمية المياه التي تتناولها من أبسط الطرق لتحسين الصحة العامة.



قد يفيد شرب المزيد من الماء محيط الخصر لديك عن طريق إبقائك ممتلئاً بين الوجبات وزيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

تشير الأبحاث إلى أن تناول الماء قبل الوجبات يمكن أن يهيئك للنجاح عند محاولة تقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

يزيد شرب الماء البارد من استهلاك الطاقة أثناء الراحة، وهو عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.

يمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء في حرق السعرات الحرارية وتقليل تناول الوجبات، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

5. مشروبات خل التفاح أفضل مشروب لتنحيف وشد الجسم

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، وهو مركب قد يحفز فقدان الوزن عن طريق خفض مستويات الأنسولين وتحسين التمثيل الغذائي وكبح الشهية وحرق الدهون.

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض الأسيتيك يمكن أن يمنع زيادة الوزن، ويقلل من تراكم الدهون في البطن والكبد.

أظهرت دراسة أجريت على 144 بالغاً يعانون من السمنة المفرطة أن شرب مشروب يومي يحتوي على ملعقتين كبيرتين (30 مل) من الخل يومياً أدى إلى انخفاض كبير في وزن الجسم ومحيط الخصر ودهون البطن.

يبطئ خل التفاح إفراغ المعدة، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وقد يقلل من الإفراط في تناول الطعام.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شرب المشروبات الحمضية مثل خل التفاح يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأسنان، ولهذا يجب تناولها باعتدال ثم الشطف بالماء دائماً.

6. شاي الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل بشكل شائع كتوابل لإضافة نكهة للأطباق وكعلاج عشبي لعلاج عدد من الحالات مثل الغثيان ونزلات البرد والتهاب المفاصل، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 10 رجال يعانون من زيادة الوزن أنهم عندما شربوا جرامين من مسحوق الزنجبيل المذاب في الماء الساخن مع وجبة الإفطار، فقد عانوا من زيادة الشبع وانخفاض الجوع مقارنة بالأيام التي لم يتم فيها تناول شاي الزنجبيل.



بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن شاي الزنجبيل زاد من التأثير الحراري للطعام.