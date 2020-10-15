هل يوصى بتطعيم الأطفال ضد كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قد لا يوصى بها للأطفال في بداية الأمر، عندما تصبح متوفرة.

ولم يتم اختبار الأطفال، الذين نادرا ما يظهرون أعراضا شديدة للإصابة بعدوى كورونا، حتى الآن.

وذكرت المراكز أن التجارب السريرية المبكرة لم تشمل، حتى الآن، سوى البالغين (غير الحوامل في حالة النساء)، مشيرة إلى أن المجموعات الموصى بها قد تتغير مستقبلا، مع توسع التجارب السريرية.

وقالت شركة "فايزر" إنها ستدرج الصغار بعمر 12 عاما، القادرين على نقل الفيروس إلى المجموعات المعرضة للخطر، في تجربتها الكبيرة والمتقدمة حول لقاح (كوفيد-19).





وذكرت "أسترا زينيكا" أن مجموعة فرعية من المرضى في تجربة كبيرة ستشهد اختبار الأطفال ما بين 5 و12 عاما.

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ولا يوجد لقاح لعدوى فيروس كورونا المستجد حتى الآن، إلا أن عددا قليلا من الشركات، بينها فايزر و"موديرنا" وصلت إلى المراحل النهائية من تجارب لقاحاتها التجريبية. وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إن أي لقاح لكورونا، على الأقل في البداية، سيتم استخدامه بموجب إذن استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشارت إلى احتمال طرح إمدادات محدودة من اللقاحات قبل نهاية 2020.





وتابعت المراكز أنه في حالة الطرح المحدود، قد تنصح بعض المجموعات للحصول على اللقاح أولا.

ومن المفترض أن يتم طرح اللقاحات المضادة لعدوى كورونا على أربع مراحل، تشمل وصول الإمدادات الأولية إلى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وإلى المستجيبين الأوائل، حسب توصيات لجنة خبراء مستقلة معينة من قبل كبار المسؤولين الصحيين الأمريكيين.