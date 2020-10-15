شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لقاح الأنفلونزا أفضل طريقة للاستعداد للموجة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية فصل الخريف وفى ظل انتقال الفصول تزداد حالات الأنفلونزا، في الوقت الذى يواجه العالم فيه فيروس كورونا، وأكد الدكتور عصام المغازي مدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن بوزارة الصحة الأسبق ومدير مستشفى صدر العباسية سابقا، أن الحصول على مصل الأنفلونزا هذا العام أكثر أهمية من ذي قبل وذلك للاستعداد لمواجهة الموجة الثانية لكورونا، رغم أن اللقاح لا يحمى من كورونا لكن هام حتى لا يزداد العبء على المستشفيات لو حدثت الموجة الثانية.

وقال لـ ”الخليج 365” إن مصل الأنفلونزا مهم لفئات معينة بشكل خاص مثل: كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض الصدرية مثل: الربو الشعبي والعاملين بالقطاع الصحي والحوامل، وهو نوعان ثلاثي ورباعي.

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وأكد أن الأنفلونزا من الأمراض الخطيرة ووفيات الأنفلونزا في العالم كله أكثر من كورونا، وتتشابه أعراض الأنفلونزا مع كورونا سواء في ارتفاع درجة الحرارة أو الكحة وتكسير العظام.

وشدد على أهمية لزوم المنزل مع تناول مخفضات الحرارة وإذا لم تتحسن حالة المريض يجب أن يعرض نفسه على الطبيب المختص مع عمل المسحة للتأكد من عدم إصابته بكورونا.

وأضاف أن الأنفلونزا تأتى هذا العام مع كورونا ليواجه العالم وبائين ودخلت بعض الدول الموجة الثانية لكورونا وطرق الوقاية واحدة وأبرزها التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة وارتداء الكمامة والبعد عن التجمعات والتغذية السليمة المتوازنة.