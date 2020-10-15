شكرا لقرائتكم خبر عن هل فيتامين د يحمى من COVID-19؟ تجربة بريطانية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير موقع ديلى ميل أن باحثين من جامعة كوين ماري بلندن سيقومون بتجربة على 5000 متطوع لأخذ الفيتامين د لمدة 6 أشهر، وسيقوم الخبراء بعد ذلك بتقييم ما إذا كان المشاركون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا وتطور نوبة شديدة من المرض خلال أشهر الشتاء.

توصل عدد كبير من الدراسات إلى أن عددًا هائلاً من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 ليس لديهم ما يكفي من فيتامين (د) في أجسامهم، وغالبًا ما يكون المصابون الأكثر مرضًا يعانون من نقص.

يكون الشخص أكثر عرضة لخطر نقص فيتامين (د) بين أكتوبر وأبريل عندما تكون مستويات ضوء الشمس منخفضة جدًا، بحيث لا يتمكن الجسم من إنتاج الفيتامين - مع تعرض الأشخاص ذوي البشرة الداكنة لخطر أكبر.

يعاني حوالي 2 من كل 5 أشخاص من نقص خلال الشتاء ، عندما تكون التهابات الجهاز التنفسي أكثر شيوعًا، وقد أدى ذلك إلى دعوات للأطباء لتناول مكملات فيتامين (د) الرخيصة لمحاربة المرض ، بدلاً من انتظار لقاح قد لا يتم العثور عليه أبدًا.



تجربة على فيتامين د

على الرغم من أن رؤساء الصحة ينصحون السكان بضرورة إعطاء مكملات غذائية على مدار السنة لأنهم نادرًا ما يخرجون ، وجد الأكاديميون أن هذا لم يكن يحدث في دور الرعاية في جنوب شرق إنجلترا.

سيتلقى المتطوعون التجريبيون أقراصًا تحتوي إما على 800 وحدة دولية أو 3200 وحدة دولية يوميًا من فيتامين ، والتي سيُطلب منهم تناولها لمدة ستة أشهر، كما ستكون هناك أيضًا مجموعة تحكم تأخذ كمية 400 وحدة دولية موصى بها من NHS يوميًا.

Advertisements

على الرغم من أن هذا المستوى ينصح به لأشهر الشتاء، إلا أن الخبراء قالوا إن تناول المزيد لن يشكل خطرًا لأن الفيتامين غير ضار والجسم ببساطة يزيل أي مستويات زائدة.

سيتتبع الباحثون حالات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة التي تم تشخيصها من قبل الطبيب أو المؤكدة مختبريًا في المشاركين أثناء التجربة ، لمعرفة ما إذا كانت المكملات قد أثرت على خطر الإصابة أو شدتها، كما سيُطلب من المتطوعين أيضًا إجراء اختبار وخز الإصبع للتحقق من مستويات فيتامين د لديهم.

قال الدكتور ديفيد جوليف ، من جامعة كوين ماري بلندن ، إن الدراسة لديها القدرة على إعطاء "إجابة نهائية" حول ما إذا كان فيتامين د يمكن أن يحمي من فيروس كورونا.

مكملات فيتامين (د) منخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر ويمكن الوصول إليها على نطاق واسع ؛ إذا ثبتت فعاليتها ، فيمكن أن تساعد بشكل كبير في معركتنا العالمية ضد الفيروس.

وقال البروفيسور أدريان مارتينو ، الذي شارك أيضًا في الدراسة: `` هناك أدلة متزايدة على أن فيتامين (د) قد يقلل من مخاطر التهابات الجهاز التنفسي ، حيث تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين (د) قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.