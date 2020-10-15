شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة جديدة لوقف تلف الرئة القاتل بسبب الأنفلونزا ببروتين بشرى طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة أجريت على الحيوانات إلى أن التهاب الرئة الشديد، الذي يمكن أن يساهم في الوفاة من الأنفلونزا يمكن إيقافه عن طريق دواء مشتق من بروتين بشري طبيعي.

وأجرى العلماء تجارب على الفئران، حيث وجدوا أن جميع الحيوانات غير المعالجة التي أُعطيت جرعة قاتلة من الأنفلونزا توفيت غضون أيام، بينما نجت جميع الفئران المصابة التي عولجت بالعلاج التجريبي وحافظت على نشاطها وعلى وزنها - على الرغم من وجود مستويات عالية من فيروس الأنفلونزا في رئتيها.

ووفقا لتقرير موقع " sciencedaily" فإن العلاج التجريبي هو جرعة كبيرة من MG53 ، وهي جزء من عائلة البروتينات التي تلعب دورًا أساسيًا في إصلاح غشاء الخلية، وتم تحديد MG53 بالفعل كعلاج محتمل للحالات التي تتراوح من مرض الزهايمر إلى الجروح الجلدية المستمرة ، ويعمل على منع الوفاة من عدوى الأنفلونزا القاتلة عن طريق منع الالتهاب المفرط - دون أن يكون له أي تأثير على الفيروس نفسه.

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بروتين طبيعى يمنع تلف الرئة بسبب الانفلونزا

يقوم الباحثون حاليًا باختبار تأثيرات العلاج على الفئران المصابة بفيروس -CoV-2 ، وهو فيروس كورونا المسبب لـ COVID-19.

قال جاكوب يونت ، الأستاذ المساعد للعدوى الميكروبية والمناعة في جامعة ولاية أوهايو والمؤلف الرئيسي المشارك للدراسة: "لم أر شيئًا كهذا من قبل". "على الرغم من أن هذه الفئران كانت تحمل نفس الحمل الفيروسي مثل الفئران غير المعالجة ، إلا أنها لم تمرض بشدة - بالجرعة المميتة من الأنفلونزا."

ويعد تلف أنسجة الرئة بسبب الالتهابات مميتة لأنها تسمح للسوائل والخلايا بالتراكم في الشعب الهوائية ، مما يمنع الرئتين من امتصاص الأكسجين.