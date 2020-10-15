كورونا يفقدك القدرة على شم رائحة ثمرة ونبات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثبتت كثير من الأبحاث أن فيروس كورونا المستجد، يقود إلى عدة أعراض أبرزها تأثيره على الجهاز التنفسي، بجانب فقدان حاستي الشم والتذوق.



وحاولت دراسة جديدة أجريت في الهند معرفة المزيد حول تأثير الفيروس على حاستي الشم والتذوق لمعرفة إن كان فقدان بعض الروائح بعينها أكثر من غيرها يشير إلى الإصابة بالفيروس.

واختبرت الدراسة 5 روائح شائعة لدى معظم الناس وهي النعناع، والشمر، وزيت جوز الهند، والثوم، والهيل.

وتوصل فريق الدراسة إلى أن الأشخاص الذين وجدوا صعوبة في شم رائحة ثمرة جوز الهند ونبات النعناع هم الأكثر احتمالا بأن تأتي نتائج فحصهم إيجابية للفيروس.

Advertisements

ووفق الدراسة، لم يتمكن 25% من المشاركين من شم رائحة النعناع، فيما لم يستطع 21% شم رائحة جوز الهند.

وقال الفريق إن من بين الأسباب المحتملة لفقدان حاستي الشم والتذوق لدى المصابين بفيروس كورونا مشاكل الأنف التي تنتج عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي وتمنع وصول الرائحة إلى العصب المسؤول عن الشم والذي يقع في أعلى تجويف الأنف.

لكن بالنسبة للذين يعانون من ذلك لوقت طويل أو دائم فيعود السبب إلى أن الفيروس يسبب تفاعلا التهابيا داخل الأنف يمكن أن يؤدي إلى فقدان الخلايا العصبية الشمية.