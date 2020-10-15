كورونا حول العالم.. حظر تجول في باريس وإجراءات "حاسمة" بألمانيا

توفي مليون و96 ألفا و886 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسب أحدث إحصائيات العالمية.





وجرى تسجيل 38 مليونا و746 ألفا و901 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 29 مليونا و126 ألفا و948 مصاباً، حتى صباح الخميس.





حظر تجول في باريس

انضمت فرنسا إلى دول أوروبية أخرى مشددة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد مع فرض حظر تجول في باريس و8 مدن أخرى اعتبارا من السبت.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "علينا أن نتحرك، نحتاج إلى لجم انتشار الفيروس"، معلنا حظر تجول بين الساعة 21,00 والسادسة صباحا لمدة 6 أسابيع.





وستفرض عدة مدن فرنسية كبرى أخرى مثل ليون ومرسيليا وتولوز حظر تجول أيضا على أن تشمل هذه الإجراءات نحو 20 مليون شخص فيما عدد سكان البلاد 67 مليونا.

وقبل دقائق من كلام ماكرون، أعلنت حكومته أنها تمدد حالة الطوارئ الصحية.





زيادة يومية قياسية في ألمانيا

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح بلادها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت بعد اجتماع اتفقت فيه هي وزعماء الولايات الألمانية الستة عشر على إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على تفشي الفيروس "نحن بالفعل في مرحلة النمو المتسارع، فالأرقام اليومية تظهر ذلك".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت زيادة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حيث أضافت 6638 حالة ليصل الإجمالي إلى 341223.

كان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في ألمانيا 6294 وسُجل في 28 من مارس آذار، وفقا للمعهد.

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كما كشفت بيانات، الخميس، أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 33 إلى 9710.





7.31 مليون إصابة بالهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 67708 في الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 7.31 مليون، الخميس.

وقالت الوزارة إن الوفيات الناجمة عن إصابات (كوفيد-19) ارتفعت بواقع 680 إلى 111266.

وتجاوزت الهند حاجز الـ7 ملايين إصابة، الأحد، مضيفة مليون حالة في 13 يوما فقط. ويوجد في الهند ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يقترب الرقم من 8 ملايين.





11 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إن البر الرئيسي للصين سجل 11 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) في 14 أكتوبر تشرين الأول، انخفاضا من 20 في اليوم السابق.

وأكدت اللجنة أن 10 حالات جديدة جاءت من الخارج، مقارنة مع 14 في اليوم السابق.

وتم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مدينة تشينجداو، حيث تجري الحكومة المحلية حملة فحوص لفيروس كورونا على مستوى المدينة بعد رصد سلسلة من الإصابات المرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل 23 حالة إصابة بـ(كوفيد-19) بدون أعراض في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقارنة مع 18 في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات (كوفيد-19) المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85622 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





27 ألف إصابة جديدة في البرازيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و27235 حالة إصابة جديدة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 5 ملايين و140 ألفا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بـ(كوفيد-19) و151 ألفا و747 حالة وفاة.



