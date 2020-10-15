شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية تطلق تجربة لعقاقير الأجسام المضادة لـكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، دراسة لتقييم ما إذا كانت بعض الأدوية المعتمدة أو التجريبية فعالة ضد COVID-19، وتضمن الاختبار في تجارب سريرية كبيرة من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH).

سيركز البحث وفقا لتقرير الموقع الأمريكي (HealthDay)، بشكل كبير على أدوية الأجسام المضادة أحادية النسيلة، بعد أن تصدرت هذه الأنواع من الأدوية عناوين الصحف الأسبوع الماضي ، حيث أرجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الفضل إلى كوكتيل من هذه الأدوية ، صنعه ريجينيرون ، لمساعدته على التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

ولكن ومع ذلك ، لم تتم الموافقة بعد على العلاج ضد COVID-19 ولا يزال يعتبر الدواء تجريبيًا.



تجربة على الاجسام المضادة

ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن دراسة المرحلة الثانية الجديدة ستدرج البالغين في المستشفى مع COVID-19 في ما يصل إلى 40 موقعًا في الولايات المتحدة ويتم إجراؤها بواسطة NIAID.

ستقوم الدراسة بتقييم الجسم المضاد أحادي النسيلة المعتمد risankizumab بالتزامن مع الدواء المضاد للفيروسات remdesivir ، مقارنةً بالعلاج الوهمي، وسيختبر أيضًا الجسم المضاد أحادي النسيلة lenzilumab مع remdesivir ، مقارنةً بالدواء الوهمي و remdesivir.

وقالت المعاهد الوطنية للصحة إن Remdesivir أظهر فوائد للمرضى الذين يعانون من COVID-19 الحاد - شديد للغاية لدرجة أنهم يحتاجون إلى أكسجين إضافي - ويعتبر الآن معيارًا لرعاية مرضى COVID-19 في المستشفى.

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ما هي الأجسام المضادة وحيدة النسيلة

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي نسخ معملية من البروتينات التي ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي استجابة للفيروسات الغازية أو مسببات الأمراض الأخرى، وتمت الموافقة على بعضها بالفعل لاستخدامات غير COVID: حصل Risankizumab على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2019 لعلاج الصدفية اللويحية الشديدة.

يتم حاليًا اختبار دواء Lenzilumab أحد الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ، بشكل منفصل في دراسة المرحلة 3 من COVID-19 ، كعلاج متسلسل جنبًا إلى جنب مع العلاجات الأخرى.

ووفقا للدراسة، سيتم تعيين حوالي 100 متطوع لكل دراسة ، مع اختبار كل موقع من مواقع الدراسة ما لا يزيد عن 3 علاجات في وقت واحد.

أوضح مدير المعاهد الوطنية للصحة الدكتور فرانسيس كولينز في بيان صحفي للمعاهد الوطنية للصحة أن الدراسة الجديدة "تهدف إلى تبسيط المسار لإيجاد علاجات COVID-19 المطلوبة بشكل عاجل"، وقال إنه يمكن تحقيق ذلك "من خلال إعادة توظيف الأدوية المرخصة أو في مراحل التطوير المتأخرة واختبارها بطريقة تحدد العوامل الواعدة لإجراء دراسات سريرية أكبر بأسرع طريقة ممكنة".