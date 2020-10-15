شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى أسباب تكون جلطات الدم لدى مرضى كورونا وطرق الوقاية منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلطات الدم من عوامل الخطر التي ظهرت كأحد مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد تلعب أيضًا دورًا في تخثر الدم لدى الأشخاص المصابين بعدوى كورونا.

ويقدم التقرير التالى أسباب الإصابة بالجلطات وطرق الوقاية منها وفقا لما ذكرته صحيفة TIME NOW NEWS .

س: ما هي جلطات الدم ومعدل حدوثها عند مرضى كورونا؟

ج: التجلط هو أحد ردود فعل الجسم الطبيعية للإصابة ويحدث عندما يتغير حجم الدم إلى حالة شبه صلبة لمنع فقدان الدم المفرط، تشير الدلائل الناشئة إلى أن COVID-19 يؤدي إلى جلطات دموية في ما يقدر بنحو 30 % من المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

س : ما مدى خطورة جلطات الدم على مرضى فيروس كورونا؟

ج: يمكن أن تكون الجلطات التي تتشكل داخل الوريد العميق خطيرة للغاية قد لا تذوب هذه الجلطات من تلقاء نفسها ، ويمكن أن توقف تدفق الدم هذا يمكن أن يكون قاتلا في بعض الحالات ، يمكن أن تنفصل الجلطة وتنتقل إلى جزء آخر من الجسم ثم تسمى هذه الخثرة "الصمة" إذا وصل الصمة إلى الدماغ أو القلب أو الرئتين ، فقد يؤدي ذلك إلى حالة مهددة للحياة ، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

س: لماذا يسبب فيروس كورونا جلطات دموية؟

تشير الأبحاث إلى أن التجلط يحدث عندما يهاجم فيروس كورونا الجديد الخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية يقوم الفيروس بذلك عن طريق الارتباط بمستقبلات ACE2 الموجودة في غشاء الخلية البطانية بمجرد ارتباطها بالمستقبلات ، تطلق الأوعية الدموية البروتينات التي تسبب تجلط الدم.

تشير الدراسات أيضًا إلى أن COVID-19 يتسبب في إثارة الجهاز المناعي للجسم استجابة التهابية مفرطة النشاط قد يتسبب هذا الالتهاب أيضًا في حدوث تخثر هناك العديد من العوامل الأخرى التي قد تلعب أيضًا دورًا في تخثر الدم لدى الأشخاص المصابين بـكورونا المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية في المستشفى بسبب العدوى لديهم أيضًا عوامل خطر أخرى لجلطات الدم.

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س: ما هي عوامل الخطر التي تزيد من فرص إصابه مرضى كورونا بالجلطات؟

ج: التقدم في السن، زيادة الوزن، الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري الموجود، تناول أدوية تزيد من خطر تجلط الدم، تاريخ من قصور القلب، وجود فترات من الخمول ، مثل الراحة في الفراش لفترات طويلة، خضع لعملية جراحية مؤخرًا، مدخن أو لديك تاريخ في التدخين، تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بجلطات الأوردة العميقة أو الانسداد الرئوي، أولئك الذين يعانون من اضطراب تخثر الدم.

س: ما هي مضاعفات جلطات الدم على القلب؟

ج: قد يكون تخثر الدم المفرط لدى الأشخاص المصابين بـفيروس كورونا مسؤولاً عن العديد من المضاعفات الناتجة عن العدوى، تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص المصابين بـ COVID-19 لديهم معدل أعلى من نشاط تخثر الدم ، مما يؤدي إلى تفاقم النتائج بشكل كبير هم أيضا أكثر عرضة لتطلب العلاج في وحدة العناية المركزة.

يمكن أن تسبب جلطة دموية في الشرايين نوبة قلبية أو مشاكل قلبية أخرى وفقًا لدراسة أجريت على 187 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا في مستشفى في ووهان ، الصين ، أصيب 27.8٪ من المرضى بأضرار في القلب.

س: ما هي العلاجات المستخدمه في إزابه الجلطات لدى مرضى كورونا؟

يشمل العلاج وصف الأدوية المسيلة للدم يبدأ العديد من الأطباء هذا العلاج أثناء إقامة الشخص في المستشفى ويستمر لمدة أسبوعين بعد الخروج لتقليل مخاطر تجلط الدم ومع ذلك ، فإن تناول مسيلات الدم يزيد أيضًا من خطر النزيف ، مما قد يجعل مرققات الدم غير مناسبة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية هناك بعض التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذين يخضعون للتهوية الميكانيكية مع COVID-19 والذين تناولوا مخففات الدم كان معدل الوفيات لديهم أقل من أولئك الذين لم يتناولوا الدواء حاليًا ، يختبر الباحثون خيارات علاجية جديدة للمساعدة في علاج الجلطات الدموية والوقاية منها.

س: ما هي طرق الوقاية من الاصابه بالجلطات لدى مرضى كورونا؟

ج: أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد هي ممارسة نظافة اليدين الجيدة ، وارتداء قناع ، وممارسة التباعد الجسدي يجب على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بجلطات الدم التحدث إلى طبيبهم في بعض الحالات ، قد يوصي الطبيب باستخدام الأدوية المسيلة للدم ومع ذلك ، فإن هذه الأدوية ليست مناسبة للجميع.

تتضمن بعض الطرق الأخرى لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم ما يلي:

البقاء نشيطًا قدر الإمكان، ارتداء جوارب خاصة لتحسين تدفق الدم، شرب الكثير من الماء للوقاية من الجفاف، إنقاص الوزن إذا لزم الأمر، تجنب استهلاك الكحول والتبغ.