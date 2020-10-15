شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار «iPhone 11» بنحو 100 دولار بعد الإعلان عن هواتف «iPhone 12» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة آبل Apple بتخفيض سعر

iPhone 11 بعد إعلانها، الثلاثاء، عن سلسلة هواتفها الجديدة.

iPhone 12 وأصبح سعر iPhone 11 يبدأ بـ599 دولارا بعد أن كان بأ699 دولارا، وهو ما يعنى تخفيضا 100 دولار لسعر الهاتف.

ويعتبر هذا التخفيض تمهيدا لطرح هواتف iPhone 12 التي ستكون متاحة في المتاجر بد من 23 أكتوبر حيث سيكون كلا من هاتفي iPhone 12 وiPhone 12 Pro أولى تلك الهواتف، يليها في 13 نوفمبر طرح هاتفي iPhone 12 Mini وiPhone 12 Pro Max.

ويمكن الحجز قبل المواعيد المذكورة بأسبوع، حيث يمكن حجز iPhone 12 وiPhone 12Pro يوم 13 أكتوبر، أما iPhone 12 Mini وiPhone 12 Pro Max فيمكن حجزها بدء من 6 نوفمبر.

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