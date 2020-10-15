شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات لا غنى عنها للموافقة على لقاح كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلق العالم آماله على لقاح فعال واحد لوقف هجمات فيروس كورونا على الأقل يمر بجميع المراحل بنجاح ثم يتبعه الآخرون قريبًا، ويقدم التقرير التالي تفاصيل مراحل تجارب اللقاحات المختلفة بالعالم حتى يتم الحصول على الموافقة النهائية، وفقا لما ذكرته صحيفة TIME NOW NEWS.

وتتطلب اللقاحات عادة سنوات من البحث والاختبار قبل الوصول إلى المستهلكين لكن العلماء يتسابقون لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول العام المقبل في الوقت الحالي ، تعلق البشرية ، التي تعاني من ضغوط جائحة وباء كورونا كل آمالها في لقاح ناجح في طريقه، يختبر الباحثون 44 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر ، وما لا يقل عن 92 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات.

المراحل المختلفة التي يمر بها المرشح للقاح قبل أن يفوز بختم موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA):

اختبار ما قبل السريرية: يختبر العلماء لقاحًا جديدًا على الخلايا ثم يعطونه للحيوانات ، لمعرفة ما إذا كان ينتج استجابة مناعية.

تجارب السلامة للمرحلة الأولى: يعطي العلماء اللقاح لعدد صغير من الناس هنا ، يتحققون مما إذا كان آمنًا وفعالًا في تحفيز جهاز المناعة.

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المرحلة الثانية من التجارب الموسعة: يعطي العلماء اللقاح لمئات الأشخاص الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات مختلفة، فحص السلامة والفعالية.

المرحلة 3 تجارب الفعالية: يعطي العلماء اللقاح لآلاف الأشخاص ومجموعة أخرى تعطى دواءً وهمياً. تظهر آثار جانبية نادرة نسبيًا في هذه المرحلة.

الموافقة المبكرة أو المحدودة: وافقت الصين وروسيا على اللقاحات دون انتظار نتائج تجارب المرحلة الثالثة. ينصح الأطباء بعدم التسرع بهذه الطريقة.

الموافقة: يصدر المنظمون في بعض الأحيان تصريح استخدام طارئ قبل الحصول على موافقة رسمية، حتى بعد الترخيص ، تحتفظ السلطات بعلامات تبويب بشأن مشكلات السلامة والتقارير السلبية.