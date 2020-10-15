شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يكون الرجال أكثر معاناة من فيروس كورونا.. علماء يوضحون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت عدد من الدراسات منذ بداية تفشى فيروس كورونا، أن الرجال أكثر إصابة من النساء، وقد يكون ذلك ناتج عن عدة عوامل.وفي مراجعة الدراسات الوبائية الكبيرة المنشورة سابقًا ، وكذلك في دراسات الأنفلونزا في الحيوانات، أوضحت هذه الدراسات، أن الذكور كانوا مرضى لفترة أطول وأعراض أكثر حدة وكان لديهم استجابة أضعف للتطعيم، وتؤكد الاختبارات المعملية على الحيوانات المصابة بفيروس الأنفلونزا أيضًا أن هناك اختلافات قائمة على الجنس في الاستجابة المناعية التي تؤثر على النتائج التي لوحظت في البشر.

ولكن هل هذه الأعراض والنتائج الأكثر حدة ينفرد بها البرد والأنفلونزا؟، وفقا لخبراء علم السموم التنفسية ذكرت دراسة حديثة حول الاستجابات الخاصة بالجنس لـ COVID-19 أن الرجال ، في الواقع ، أكثر عرضة للخطر ويعانون أكثر من هذا المرض.



الرجال لديهم استجابة أضعف م ن كوورنا

الفروق بين الجنسين في COVID-19

قد تنطبق هذه النتائج على فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى COVID-19، على سبيل المثال ، تقارير معدلات الإصابة بـ -CoV-2 متشابهة بين الذكور والإناث ، لكن جنس الذكور هو عامل خطر كبير لمرض COVID-19 الأكثر خطورة والوفاة.

وكشفت إحدى الدراسات أن الرجال أكثر عرضة بمقدار 2.4 مرة للوفاة من COVID-19. أجد أنه من المثير للاهتمام أن معدلات الوفيات المرتفعة لدى الرجال حدثت أيضًا في أمراض فيروس كورونا الأخرى مثل متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة ، الناجمة عن السارس ، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

استنادًا إلى بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ، اعتبارًا من 5 أكتوبر 2020 ، تم العثور أيضًا على خطر الوفاة من COVID-19 لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا أكثر من ضعف الإناث.

في الفئات العمرية الأخرى ، كان خطر الوفاة المرتبطة بـ COVID-19 عند الذكور أعلى أيضًا من نفس الفئة العمرية للإناث، لكنها لم تكن عالية كما في الفئة العمرية من 30 إلى 49 عامًا.

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أسباب كون الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19

يستكشف التقرير الأخير المنشور في Nature كيف يستجيب الذكور والإناث بشكل مختلف لـ COVID-19، حيث فحصت هذه الدراسة عينات بما في ذلك مسحات الأنف واللعاب والدم ، والتي تم جمعها إما من أفراد أصحاء أو مرضى COVID-19. تم استخدام هذه العينات لفهم شكل الاستجابة المناعية للعدوى بشكل أفضل وكيف تختلف لدى الأشخاص المصابين بمرض أكثر حدة.

على غرار بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) حول معدلات العدوى ، لم يلاحظ أي اختلاف بين الجنسين في تركيز الفيروس أو كمية الفيروس الموجودة في مسحة الأنف أو اللعاب، ولم تكن هناك أيضًا فروق في مستويات الأجسام المضادة - وهي إشارة إلى أن الجسم قد حدد الفيروس - تم اكتشافه في الرجال والنساء المصابين.

يُظهر الذكور المصابون بـ -CoV-2 التهابًا أكبر

ومع ذلك ، حدد المؤلفون اختلافات كبيرة بين الجنسين أثناء الاستجابة المناعية المبكرة التي تحدث بعد وقت قصير من إصابة شخص ما بفيروس -CoV-2،

لاحظ مؤلفو تقرير Nature الفروق بين الجنسين في قوة استجابة السيتوكين، حيث أظهر الرجال مستويات أعلى من السيتوكينات التي تسبب الالتهاب ، مقارنة بالنساء. ترتبط الكميات العالية من هذه السيتوكينات بمرض أكثر حدة. في الحالات الشديدة من COVID-19 ، يتراكم السائل في الرئتين ، مما يقلل من الأكسجين المتاح في الجسم للوظائف الطبيعية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأنسجة وصدمة وربما فشل العديد من الأعضاء.

الإناث المصابات بـ -CoV-2 أكثر استعدادًا للقضاء على الفيروس

بالإضافة إلى الفروق بين الجنسين في مستويات السيتوكين، وجد المؤلفون أيضًا اختلافات بين الجنسين في وظيفة الخلايا المناعية، مقارنة بالرجال ، كان لدى النساء عدد أكبر من الخلايا التائية - الضرورية للقضاء على الفيروس - التي تم تنشيطها وتجهيزها والاستجابة لعدوى -CoV-2. كان الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من هذه الخلايا التائية المنشطة أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد.

وبالتالي ، هناك العديد من جوانب الاستجابة المناعية البشرية لـ SARS-CoV-2 التي تختلف بين الرجال والنساء. يمكن أن يساعد فهم هذه الاختلافات في معرفة كيفية علاج الأطباء للمرضى ويمكن أن يساعد الباحثين في تطوير علاجات خاصة بالجنس.