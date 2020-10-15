شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح «iPhone 12».. النسخ الجديدة من «iPhone 11» لن تتضمن الشاحن والسماعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حتى الآن مازالت هواتف

iPhone 11 متاحة للبيع على متجر «آبل» لحين ‘شعار اخر أو حتى نزول iPhone 12للمتاجر، حيث أعلنت Apple، الثلاثاء، عن هواتفها الجديدة iPhone 12، وصدمت جمهورها بأن الإصدارات الجديدة لن تتضمن الشاحن أو سماعات الأذن، علما بان هذه القطع الأصلية ليست رخيصة، وستقتصر محتويات العلبة على كابل من USB-C إلى Lightning، ويبدو أنها ستكون جزء من سياستها للسنوات القادمة حتى مع الهواتف الأقدم.

وكجزء من هذه السياسة، فإن هواتف iPhone 11 النسخة السابقة من هواتف الآيفون، عند شراءك لأي نسخة الآن من موقع آبل لن تتضمن أيضًا الشاحن أو سماعات الأذن ضمن محتويات العلبة، وستتضمن فقط كابل من USB-C إلى Lightning، وكتيب صغير للإرشادات.

وأعلنت Apple أن تلك السياسية جزء من الأهداف البيئية المستمرة للشركة، وهو تغيير يعكس تحرك الشركة في وقت سابق من هذا العام للتقليل من انبعاثات الكربون بشكل أكبر واستخدام المواد الثمينة، وليسمح بشحن صناديق أكثر بنسبة 70 بالمائة، وهذه التغييرات تعمل على خفض أكثر من مليوني طن متري من انبعاثات الكربون سنويًا، أي ما يعادل إزالة ما يقرب من 450 ألف سيارة من الطريق سنويًا.

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