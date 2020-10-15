شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أوبئة: الموبايل مصدر للعدوى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنه الهاتف المحمول يصنف من الأدوات العالية الخطورة في انتقال الأشياء المتواجدة على سطحة، مشيرا إلى أن الدراسة الأخيرة اثبتت أنه من الممكن للرذاذ المحمل بالفيروس أن يبقى على الأسطح لمدة حوالى 28 يوما ولكن بشروط محددة.

وتابع عنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن العدوى بالفيروس لن يكون عن طريق الرذاذ القليل ولكنه وارد، ولذلك من الممكن أن يكون الموبايل مصدر للعدوى بفيروس كورونا هو بالفعل مصدر للعدوى.

على جانب آخر، كان الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، قد قال إن مصر لم تدخل بشكل رسمى فى موجة ثانية لفيروس كورونا، وكذلك الكثير من دول العالم، موضحا أن الدولة المصرية ما زالت في الموجة الأولى من انتشار الفيروس المستجد.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن مراحل الاستعداد لمواجهة هذا الفيروس تتمثل في جاهزية المستشفيات بجانب صناعة الأدوية واللقاحات، مؤكدا أن مصر أكبر مصنع للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهناك تصنيع محلى للقاحات، ودخلنا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح ضد كورونا